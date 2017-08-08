ТСЖ и ЖСК в Нижнем Новгороде отстают в подготовке к новому отопительному сезону

Источник: РИА "Новости"

«Мы немножко отстаём. Отставание по сравнению с прошлым годом на 1−2%. Учитывая, что отопительный сезон мы гораздо позже завершили в этом году», — отметил Сергей Миронов, добавив, что наибольшие опасения вызывают ТСЖ и ЖСК.

На сегодняшний день внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в 6,258 тыс. жилых домах (81%), паспорта готовности получил 4,921 тыс. домов (50%). Из 255 котельных к работе в зимний период подготовлены 143. «Медленнее всего традиционно к отопительному сезону готовятся ТСЖ и ЖСК. Процент выполнения по таким жилым домам крайне низок», — уточнил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.

Районным администрациям города уже дано поручение взять на особый контроль взаимодействие с этими юридическими лицами.