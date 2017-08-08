С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2021 года столица будет приобретать для использования на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта только электробусы. От автобусов с дизельными двигателями внутреннего сгорания откажутся. Об этом на своей странице в социальной сети «В контакте» сообщил Сергей Собянин.

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Соответствующее постановление, которое вносит изменения в государственную программу города Москвы «Развитие транспортной системы», приняли на заседании Президиума столичного Правительства.

«На обкатке находится целая линейка различных электробусов, и отечественных, и зарубежных. Зарубежные аналоги показывают лучшее качество и лучшую приспособленность для городских условий, но тем не менее мы надеемся, что наши отечественные производители в ближайшее время смогут создать конкурентную продукцию», — сказал Сергей Собянин.

Мы видим это по их активным усилиям, по тем образцам, которые они предоставляют нам для обкатки в реальных условиях. Поэтому мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить первый конкурс на закупку электробусов. Сергей Собянин Мэр Москвы

Использование электробусов позволит снизить уровень вредных выбросов (экологичность — 100 процентов), а также повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте. Это станет возможно за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне.

У электробуса есть и другие преимущества — это, например, новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки) и низкие полы без перепадов высоты. А еще такой транспорт гораздо маневреннее, он не создает помех другим участникам дорожного движения, а отсутствие проводов улучшает внешний вид улиц.

Применение электробусов также существенно сократит эксплуатационные расходы и упростит техническое обслуживание подвижного состава. Суммарные затраты на эксплуатацию электробуса ниже, чем у троллейбуса, на 10 процентов.

В течение последних двух с половиной лет на московских улицах прошли испытания ряд моделей электробусов: ЛиАЗ-6274 первого и второго поколения (Россия), КамАЗ-6282 (Россия), «Белкоммунмаш» 43303А (Белоруссия), БКМ E433 Vitovt Max Electro (Белоруссия), Linkker 13 (Финляндия) и Youtong (Китай). Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин сообщил, что пробег тестовых электробусов ЛиАЗ в Москве составил более 13,5 тысячи километров. Ими воспользовались больше 25 тысяч пассажиров.

Опытный образец электробуса, который прошел тестовую эксплуатацию в Москве в течение семи месяцев, разработан при участии специалистов и ученых МГТУ имени Баумана на базе модели, которая очень хорошо зарекомендовала себя на дорогах города. Вадим Сорокин Президент «Группы ГАЗ»

Он также напомнил, что за период с 2010 по 2017 год в город поставлено и работает 8834 единицы современных автобусов. Он подчеркнул, что столичный транспорт — самый молодой среди мировых мегаполисов.

Заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергей Афанасьев отметил, что электробусы КамАЗ работали в столице в течение двух месяцев и показали хорошие результаты.

При пробном испытании мы получили все необходимые данные для доработки модели. Считаем, что требования, которые предъявляет столичное правительство к электробусу, могут быть выполнены, могут быть успешно реализованы в ближайшей перспективе нашей компанией. Сергей Афанасьев Заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ»

В планах Правительства Москвы на 2018−2020 годы — закупать по 300 электробусов ежегодно на условиях контракта жизненного цикла. Он предусматривает ежедневную ответственность производителя (сервис и ремонт) в течение 15 лет. Конкурс на поставку первых 300 российских электробусов объявят до конца этого года.

Основные требования к закупаемым электробусам:

— пассажировместимость — 85 человек;.

— минимальный пробег без зарядки — 40 километров (при нагрузке 100 процентов, когда включено отопление или климат-контроль);.

— удельный расход электроэнергии — не более 1,3 киловатт-часа на километр;.

— минимальное время оперирования в сутки — до 20 часов;.

— два тяговых двигателя суммарной мощностью 180 киловатт;.

— срок службы бортовых источников энергии — не менее 15 лет;.

— продолжительность зарядки — до 100 процентов: на маршруте — 18 минут, в парке ночью — 90 минут;.

— включение в комплект поставки ультрабыстрых зарядных станций.

Многие мировые мегаполисы также постепенно отказываются от дизельного транспорта.