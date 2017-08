Дети-билингвы оказались способны различить языки уже в возрасте полутора лет

Дети-билингвы приобретают способность различать языки в самом юном возрасте. К такому выводу пришла команда канадских и американских ученых, изучивших реакцию детей-билингвов на переключение кодов между французским и английским языками. Статья с исследованием опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы новой работы изучили, как в раннем возрасте воспринимается «переключения кодов» (спонтанное переключение между двумя языками в процессе разговора). Для своего эксперимента они отобрали 24 ребенка (в возрасте от 19 до 21 месяцев), чьи родители говорят на французском и английском языках. Детям показывали изображения двух объектов и просили их показать тот объект, который был назван в предложении, произнесенном на французском или английском языках. Переключение кодов в предложении происходило в момент называния объекта до обозначения артикля (Look! Find the chien!) или после (That one looks fun! Le chien!). Исследователи также повторили свой эксперимент на 24 взрослых билингвах, чтобы изучить изменения в восприятии переключения кодов в зависимости от возраста.