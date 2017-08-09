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13:11 (мск), источник: N + 1

Дети-билингвы оказались способны различить языки уже в возрасте полутора лет

Переключение кодов видно по расширяющимся зрачкам.

Дети-билингвы приобретают способность различать языки в самом юном возрасте. К такому выводу пришла команда канадских и американских ученых, изучивших реакцию детей-билингвов на переключение кодов между французским и английским языками. Статья с исследованием опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Билингвизм — это владение двумя (и более — для мультилингвизма) языками в равной степени. Маленькие дети-билингвы (имеющие двух родителей, говорящих на разных языках) могут с раннего детства воспринимать и учить два языка (как первый, основной язык, так и второй, на котором с ними говорят меньше) с той же скоростью, с которой дети-монолингвы учат один. И хотя билингвизм часто изучается среди людей разных возрастов, механизмы, отвечающие за обработку сразу двух языковых систем в раннем возрасте, до сих пор не исследованы до конца.

Авторы новой работы изучили, как в раннем возрасте воспринимается «переключения кодов» (спонтанное переключение между двумя языками в процессе разговора). Для своего эксперимента они отобрали 24 ребенка (в возрасте от 19 до 21 месяцев), чьи родители говорят на французском и английском языках. Детям показывали изображения двух объектов и просили их показать тот объект, который был назван в предложении, произнесенном на французском или английском языках. Переключение кодов в предложении происходило в момент называния объекта до обозначения артикля (Look! Find the chien!) или после (That one looks fun! Le chien!). Исследователи также повторили свой эксперимент на 24 взрослых билингвах, чтобы изучить изменения в восприятии переключения кодов в зависимости от возраста.

С помощью ай-трекера (прибора для измерения движений глаз) исследователи измерили, как при переключении кодов изменяется размер зрачков участников эксперимента. Увеличение или уменьшение диаметра зрачков является непроизвольной реакцией, возникающей в процессе обработки информации. Ученые предположили, что переключение кодов вызовет увеличение зрачка. Исследователи также измерили движения глаз при наблюдении за нужным объектом.

Результаты исследования показали, что и дети-билингвы, и взрослые-билингвы в среднем смотрели на представленный им объект на 150 мс дольше, если он был назван без переключения кода (на том же языке), чем если переключение кода происходило после названия артикля. Измерив размер зрачка во время восприятия переключения кода, ученые выяснили, что и у детей-билингвов, и у взрослых-билингвов зрачки существенно (p < 0,05) расширяются, причем в большей степени, когда переключение кодов происходит с основного языка на дополнительный.

Таким образом, результаты исследования показывают, что дети-билингвы приобретают способность различать языки в самом раннем возрасте и делают это с тем же успехом, что и взрослые.

Исследования билингвизма рассматривают не только механизмы усвоения двух родных языков в детстве, но также и особенности их влияния на речь во взрослом возрасте. Так, в нашей заметке вы можете прочитать о том, как дети усваивают фонетическую систему языка до того, как учатся на нем говорить.

Елизавета Ивтушок.

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