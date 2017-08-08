В Волгограде состоится всероссийский автопробег «С востока на запад России»

В 16:30 на нижней террасе состоится выступление пилотажной группы «Русь», а также показательные прыжки парашютистов и концерт творческих коллективов ЮФО и СКФО. На верхней террасе будут развернуты 15 площадок региональных музеев и патриотических объединений, рассказывающих об истории ДОСААФ в Волгоградской области.

Начнутся мероприятия автопробега 9 августа в Камышине, где его участники возложат цветы к памятнику героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Маресьева. Далее в Волгограде на Мамаевом кургане участникам автопробега будут переданы памятные знаки, гильзы с землей Мамаева кургана, а также сосуды с землей регионов ЮФО и СКФО, по территория которых не проходит маршрут.