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16:07 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде состоится всероссийский автопробег «С востока на запад России»

Мероприятие организовано в честь 90-летия ДОСААФ России.

Основные мероприятия по случаю праздника ждут волгоградцев и жителей города 10 августа на Центральной набережной Волгограда.

В 16:30 на нижней террасе состоится выступление пилотажной группы «Русь», а также показательные прыжки парашютистов и концерт творческих коллективов ЮФО и СКФО. На верхней террасе будут развернуты 15 площадок региональных музеев и патриотических объединений, рассказывающих об истории ДОСААФ в Волгоградской области.

Начнутся мероприятия автопробега 9 августа в Камышине, где его участники возложат цветы к памятнику героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Маресьева. Далее в Волгограде на Мамаевом кургане участникам автопробега будут переданы памятные знаки, гильзы с землей Мамаева кургана, а также сосуды с землей регионов ЮФО и СКФО, по территория которых не проходит маршрут.

Автопробег стартовал 5 августа во Владивостоке, общая протяженность маршрута составит 12 тысяч километров.

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