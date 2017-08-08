Клещи атакуют. От укусов пострадало более 29 тысяч свердловчан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадало более 29 тысяч человек. Как сообщили в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадало более 29 тысяч человек. Как сообщили в
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 276 человек, лабораторно диагноз подтвержден у 73 человек. При этом среди пострадавших есть дети в возрасте до 17 лет.
С предварительным диагнозом «клещевой боррелиоз» уже госпитализированы 663 человек, что в 1,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и на семь процентов выше среднемноголетних показателей. Диагноз подтвержден у 425 человек.
Напомним, что в 2017 году в Свердловской области было запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9 тыс. га. На третье августа акарицидные обработки в целом проведены на площади 9 тыс. 332 га., что составило 103,7% от запланированных площадей.