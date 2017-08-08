Клещи атакуют. От укусов пострадало более 29 тысяч свердловчан

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 276 человек, лабораторно диагноз подтвержден у 73 человек. При этом среди пострадавших есть дети в возрасте до 17 лет.

С предварительным диагнозом «клещевой боррелиоз» уже госпитализированы 663 человек, что в 1,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и на семь процентов выше среднемноголетних показателей. Диагноз подтвержден у 425 человек.