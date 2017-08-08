Канализационный люк на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Бусыгина Нижнего Новгорода планируется закрыть до 11 августа

Начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации района Антон Чернов отметил, что гражданам, которые стали свидетелями кражи, не стоит отмалчиваться, следует незамедлительно оповещать о случившемся правоохранительные органы.

Антон Чернов сообщил о принимаемых мерах, способных предотвратить падения людей — так, 4 августа 2017 года был закрыт колодец в районе дома № 28 по улице Львовская, в срок до 11 августа 2017 года планируется закрыть люк на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Бусыгина.

«Вопрос с открытым колодцем на улице Юлиуса Фучика прорабатывается с ОАО “Нижегородский водоканал”, куда администрацией района направлено обращение с просьбой принять срочные меры по закрытию люка. Кроме того, на данном участке отсутствует наружное освещение, поэтому подготовлено письмо в адрес МП “Инженерные сети” о необходимости восстановления наружного освещения в месте расположения дождеприемного колодца», — заявил Антон Чернов.