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15:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Канализационный люк на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Бусыгина Нижнего Новгорода планируется закрыть до 11 августа

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, злоумышленники продолжают воровать крышки канализационных люков. Такие случаи, в частности, зафиксированы в Автозаводском районе.

Начальник управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации района Антон Чернов отметил, что гражданам, которые стали свидетелями кражи, не стоит отмалчиваться, следует незамедлительно оповещать о случившемся правоохранительные органы.

Антон Чернов сообщил о принимаемых мерах, способных предотвратить падения людей — так, 4 августа 2017 года был закрыт колодец в районе дома № 28 по улице Львовская, в срок до 11 августа 2017 года планируется закрыть люк на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Бусыгина.

«Вопрос с открытым колодцем на улице Юлиуса Фучика прорабатывается с ОАО “Нижегородский водоканал”, куда администрацией района направлено обращение с просьбой принять срочные меры по закрытию люка. Кроме того, на данном участке отсутствует наружное освещение, поэтому подготовлено письмо в адрес МП “Инженерные сети” о необходимости восстановления наружного освещения в месте расположения дождеприемного колодца», — заявил Антон Чернов.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца нижегородцы сообщили о 23 провалах грунта. Около половины из них были спровоцированы обильными дождями. В настоящее время, заверил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, восстановительные работы завершены в 20 точках.

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