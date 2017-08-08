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17:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Девушка из ЮКО придумала историю с похищением, чтобы ее не ругала мать

В дежурную часть с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее несовершеннолетнюю дочь 2000 года рождения похитили неизвестные лица, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Девушка вернулась домой и сообщила, что неизвестные незаконно удерживали ее в неустановленном месте. Было возбуждено дело по статье «Незаконное лишение свободы».

«В итоге полицейские выяснили, что похищение оказалось инсценировкой. В тот день молодая девушка допоздна задержалась на прогулке со своим парнем, и чтобы мать девушки ее не ругала, они выдумали историю с похищением. В настоящее время по факту в 1-м ОП Мактаральского РУВД возбудили уголовное дело по статье “Заведомо ложный донос”», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

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