В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома

Мальчика обнаружили в Московском районе, информацию передали сотрудникам полиции. 12-летний ребёнок гулял на улице. Он жив и здоров. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Мальчика уже доставили в центра «Колосок» в Багратионовске, где он и проживает.