В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома
В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома в Багратионовске. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.
В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома в Багратионовске. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.
Мальчика обнаружили в Московском районе, информацию передали сотрудникам полиции. 12-летний ребёнок гулял на улице. Он жив и здоров. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Мальчика уже доставили в центра «Колосок» в Багратионовске, где он и проживает.
Виталий Р. покинул центр 31 июля в 16:30. Ранее он уже не раз уходил из своего места жительства, его находили в Балтийском районе Калининграда.