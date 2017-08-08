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16:12 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома

В Калининграде нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из детского дома в Багратионовске. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.

Мальчика обнаружили в Московском районе, информацию передали сотрудникам полиции. 12-летний ребёнок гулял на улице. Он жив и здоров. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Мальчика уже доставили в центра «Колосок» в Багратионовске, где он и проживает.

Виталий Р. покинул центр 31 июля в 16:30. Ранее он уже не раз уходил из своего места жительства, его находили в Балтийском районе Калининграда.

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