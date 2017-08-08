Малахов прокомментировал информацию о своем уходе с «Первого канала»
Андрей Малахов прокомментировал свой возможный уход с «Первого канала». По его словам, он «уже принял решение».
Андрей Малахов прокомментировал свой возможный уход с «Первого канала». По его словам, он «уже принял решение».
Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал свой возможный уход с «Первого канала». Комментарий ведущего размещен в социальных сетях «Life Шоу» (бывшее издание Super.ru).
Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение.
При этом прояснить, какое именно решение он принял, Малахов отказался.
О том, что Малахов покинет Первый канал
«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — сказал собеседник РБК.
По данным Русской службы
Позже радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что «Первый канал» рассматривает на место Малахова двух «немедийных персон», однако их имена назывались.
Существует и альтернативная версия о причинах ухода Малахова с «Первого канала». Собеседники глянцевого журнала Elle утверждали, что вероятной причиной ухода Малахова с «Первого канала» стал отказ руководства отпустить телеведущего в декретный отпуск — его жена Наталья Шкулева беременна, а продюсер передачи предложил ему выбрать между отпуском по уходу за ребенком и работой. Этот выбор телеведущий счел «неприемлемым», сообщали собеседники издания.
Однако источник РБК на «Первом» сообщил РБК, что в редакции программы «Пусть говорят» про предполагаемый декретный отпуск Малахова никому не известно. «Никаких заявлений от него по этому поводу никто не видел и не слышал», — пояснил собеседник РБК.
Собеседник РБК заявил, что руководство телекомпании в отпуске, «поэтому это физически не может случиться в данный момент».