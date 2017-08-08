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16:09 (мск), источник: РБК

Малахов прокомментировал информацию о своем уходе с «Первого канала»

Андрей Малахов прокомментировал свой возможный уход с «Первого канала». По его словам, он «уже принял решение».

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал свой возможный уход с «Первого канала». Комментарий ведущего размещен в социальных сетях «Life Шоу» (бывшее издание Super.ru).

Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение.
Андрей Малахов
Телеведущий

При этом прояснить, какое именно решение он принял, Малахов отказался.

О том, что Малахов покинет Первый канал из-за конфликта с продюсером шоу «Пусть говорят», сообщили РБК источники на телеканале и в окружении ведущего. На место Малахова в «Пусть говорят» уже смотрят пробуют других ведущих, а новым местом работы может стать телеканал ВГТРК («Россия-1»), сообщили собеседники РБК.

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«​​Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — сказал собеседник РБК.

По данным Русской службы Би-би-си, к​онфликт между Андреем Малаховым и руководством «Первого канала» начался после возвращения на «Первый» продюсера Натальи Никоновой, которая решила добавить в «Пусть говорят» больше политических тем перед президентскими выборами, а Малахов выступил против этой идеи.

Позже радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что «Первый канал» рассматривает на место Малахова двух «немедийных персон», однако их имена назывались. ​

Сам ведущий ранее не комментировал ситуацию.

Существует и альтернативная версия о причинах ухода Малахова с «Первого канала». Собеседники глянцевого журнала Elle утверждали, что вероятной причиной ухода Малахова с «Первого канала» стал отказ руководства отпустить телеведущего в декретный отпуск — его жена Наталья Шкулева беременна, а продюсер передачи предложил ему выбрать между отпуском по уходу за ребенком и работой. Этот выбор телеведущий счел «неприемлемым», сообщали собеседники издания.

Однако источник РБК на «Первом» сообщил РБК, что в редакции программы «Пусть говорят» про предполагаемый декретный отпуск Малахова никому не известно. «Никаких заявлений от него по этому поводу никто не видел и не слышал», — пояснил собеседник РБК.

В пресс-службе ВГТРК не подтвердили, но и не опровергли РБК уход Малахова с «Первого канала».

Собеседник РБК заявил, что руководство телекомпании в отпуске, «поэтому это физически не может случиться в данный момент».

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