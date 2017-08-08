Погорельцам из Бубновки выплатили более 223 млн рублей из бюджета Иркутской области
138 семей получили свидетельства на единовременную денежную выплату.
138 семей получили свидетельства на единовременную денежную выплату.
Погорельцы из Бубновки Киренского района в качестве единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений получили из бюджета Приангарья свыше 223 млн рублей. 138-ми семьям, жившим в пострадавшем от пожара поселке, выданы свидетельства на получение средств. Об этом сообщила замглавы Минсоцразвития региона Светлана Иевлева на заседании КЧС Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Кроме жителей Киренского района, свидетельства на получение единовременной денежной выплаты на общую сумму 36 млн рублей получили 22 пострадавшие от природных пожаров семьи из Аларского, Заларинского, Зиминского, Черемховского, Тайшетского и Чунского районов.
«До наступления холодов всех пострадавших мы должны обеспечить жильем. В первую очередь нужно уделить внимание незащищенным слоям населения, пенсионерам. Необходимо не только оказать помощь в получении документов, но и сопроводить этих людей, оградить их от трудностей и аферистов, лично убедиться, что люди заселились в новые дома», — поручил исполняющий обязанности председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Участники заседания в режиме видеоконференции обсудили действия, направленные на оказание помощи погорельцам с представителями каждого муниципального образования, где произошли бедствия. Руслан Болотов предложил муниципалитетам прикрепить к группам пострадавших граждан социальных работников, сотрудников полиции и участковых для более быстрого решения возникающих проблемных вопросов.
Также на заседании комиссии обсудили ситуацию с лесными пожарами. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда рассказал, что с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 979 очагов, из них 771 был ликвидирован в первые сутки. 50% от всех лесных пожаров возникли по вине местного населения. В ближайшее время пожароопасная обстановка в регионе начнет улучшаться. По данным Иркутского гидрометцентра, 10 и 11 августа ожидается повсеместное снижение классов пожарной опасности в лесах до минимального уровня. Высокий класс пожароопасности сохранится только в северных районах области.