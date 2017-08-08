В Самаре на Ленинградской установили двухметрового футболиста и матрешку
Самару продолжают украшать топиарными фигурами, силами МП «Спецремстройзеленхоз» на улицах города уже установлено 34 ландшафтных скульптуры.
Самару продолжают украшать топиарными фигурами, силами МП «Спецремстройзеленхоз» на улицах города уже установлено 34 ландшафтных скульптуры.
По поручению главы города Олега Фурсова активно реализуется программа «Цветущая Самара», в текущем году площадь цветников устраиваемых только МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в прошлом году, сообщает администрация областного центра.
В ходе устройства цветников вдоль городских улиц и магистралей особое внимание будет уделяться гостевым и туристическим маршрутам, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м. Установят 200 новых подвесных кашпо с цветами. Активное участие в программе «Цветущая Самара» принимают и коммерческие структуры, по итогам 2016 года общая площадь цветников на территории города была увеличена на 30%, в основном за счет внебюджетных средств.
В рамках программы «Цветущая Самара» в этом году будет установлено 41 топиарная скульптура, в том числе 16 новых, среди которых 14 на футбольную тематику.
7 августа были смонтированы две топиарные фигуры: матрешка и бутса с мячом в аэропорту «Курумоч». Ранее специалисты установили еще три новые скульптуры: мяч в сердце, футболиста на
8 августа, были установлены три новые топиарные фигуры: матрешка и футболист с мячом на улице Ленинградской и матрешка на Комсомольской площади.
В ближайшее время будет смонтировано еще семь новых топиарных фигур. Они появятся на Южном шоссе, улице Народная, набережной и около музея Алабина.