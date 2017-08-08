В Самаре на Ленинградской установили двухметрового футболиста и матрешку

По поручению главы города Олега Фурсова активно реализуется программа «Цветущая Самара», в текущем году площадь цветников устраиваемых только МП «Спецремстройзеленхоз» составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в прошлом году, сообщает администрация областного центра.

В ходе устройства цветников вдоль городских улиц и магистралей особое внимание будет уделяться гостевым и туристическим маршрутам, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м. Установят 200 новых подвесных кашпо с цветами. Активное участие в программе «Цветущая Самара» принимают и коммерческие структуры, по итогам 2016 года общая площадь цветников на территории города была увеличена на 30%, в основном за счет внебюджетных средств.

В рамках программы «Цветущая Самара» в этом году будет установлено 41 топиарная скульптура, в том числе 16 новых, среди которых 14 на футбольную тематику.

7 августа были смонтированы две топиарные фигуры: матрешка и бутса с мячом в аэропорту «Курумоч». Ранее специалисты установили еще три новые скульптуры: мяч в сердце, футболиста на Северо-Восточной магистрали и мяч в сердце на Площади Героев 21 Армии.

8 августа, были установлены три новые топиарные фигуры: матрешка и футболист с мячом на улице Ленинградской и матрешка на Комсомольской площади.