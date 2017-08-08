Экотропа будет благоустроена на мысе Хобой в Иркутской области

Экологическая тропа будет благоустроена на мысе Хобой на острове Ольхон в Иркутской области. В 2017 году администрация «Заповедного Прибайкалья» защитила в Министерстве природных ресурсов РФ пять проектов по благоустройству инфраструктуры Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ составит 36 млн рублей. Средства, выделенные по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы», уже поступили в «Заповедное Прибайкалье». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

В первую очередь, речь идет о создании информационных пунктов на самых популярных маршрутах национального парка, где можно будет получить всю необходимую информацию о посещении особо охраняемой природной территории: «Листвянка — Большие Коты», «Темная Падь — Старая Ангасолка», «Хужир — мыс Хобой» на острове Ольхон.

«Самый масштабный из пяти заявленных проектов это экологическая тропа на мысе Хобой острова Ольхон. 26 июля был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Площадь покрытий тропы — 5,1 тысячи кв. метров, площадь строений — 108 кв. метров. Тропа позволит сохранить растительность мыса от вытаптывания. Путешествие на самую северную точку Ольхона одно из самых популярных маршрутов среди туристов. Мысу посвящено множество легенд, это сакральное место для представителей многих духовных течений. По неофициальным подсчетам в летний сезон увидеть это чудо природы приезжают около тысячи человек в день. Такой поток туристов оказывает огромную антропогенную нагрузку на почву. Обустройство экологической тропы пройдет в два этапа. В первую очередь на сваях будет установлен деревянный настил протяженностью 1,8 км. Такая технология позволит решить проблему вытаптывания редкой растительности. Вдоль всей тропы будут смонтированы 16 смотровых площадок и ограждение, которое обеспечит безопасность туристов на скалистом обрыве мыса Хобой. Сама тропа спроектирована таким образом, чтобы закольцевать маршрут, позволяя регулировать и направлять поток туристов. Вторая очередь предполагает оборудование автомобильной стоянки на некотором удалении от мыса, куда обычно приезжают экскурсионные автобусы, 10 пикниковых точек и санузлов», — отметили в пресс-службе.

Тропа позволит сохранить растительность мыса от вытаптывания. Путешествие на самую северную точку Ольхона одно из самых популярных маршрутов среди туристов. Мысу посвящено множество легенд, это сакральное место для представителей многих духовных течений.

Вторым проектом является информационный пункт в Листвянке. Это ворота на самый протяженный маршрут Прибайкальского национального парка. Сейчас строительная компания «Драфт» приступила к разработке проектно-сметной документации. Общая площадь — 200 кв. метров, площадь строений — 38 кв. метров. Поселок Листвянка находится всего в 60-ти км от Иркутска. Это самый ближайший выход к Байкалу и для большинства туристов именно отсюда начинается первое знакомство с великим озером. Отсюда берет начало второй по популярности маршрут — «Листвянка — Бугульдейка». Это первая в России национальная тропа официально учрежденная в 1961 году. Маршрут тянется на многие десятки км вдоль западного побережья Байкала и считается самой протяженной тропой Прибайкальского национального парка. В информационном пункте можно будет получить все необходимые сведения о парке и истории создания первой национальной тропы. Проект также предусматривает благоустройство близлежащей территории. Так, для посетителей национального парка будут обустроены автостоянка и зона отдыха, а на крутом подъеме в начале маршрута «Листвянка — Бугульдейка» будет установлена лестница.

Также будет благоустроен информационный пункт на тропе «Темная Падь — Старая Ангасолка», который откроет маршрут «Темная Падь — Старая Ангасолка». 1 августа был объявлен конкурс на поставку и монтаж сборно-разборных конструкций информационного пункта. Площадь информационного пункта — 154 кв. метра, площадь настила — 145 кв. метра. Тропа пролегает от железной дороги вниз до Байкала, где в начале 20 века был построен один из знаменитых мостов Кругобайкальской железной дороги. Инфопункт с зоной отдыха для посетителей предполагается установить у начала тропы вдоль существующего лесного проезда. Рядом с инфопунктом будет обустроено жилое помещение для сотрудников «Заповедного Прибайкалья».

Четвертым проектом является новый информационный пункт на острове Ольхон, который заменит старый КПП. На данный момент строительная компания «Драфт» приступила к разработке проектно-сметной документации. Площадь информационного пункта — 40,5 кв. метров, площадь настила — 80 кв. метров. Инфопункт появится в местности Буругер острова Ольхон, рядом со шлагбаумом, перекрывающего въезд в северную часть острова. В настоящее время на этом месте находится контрольно-пропускной пункт «Заповедного Прибайкалья», который будет демонтирован. Информационный пункт будет обустроен аналогично проектам в Темной пади и Листвянке — с зоной отдыха и информационными стендами о территории Прибайкальского национального парка и правилах поведения.

Также в Тажеранских степях появится визит-центр. Это первый визит-центр Прибайкальского национального парка. Строительная компания «Драфт» приступила к разработке проектно-сметной документации. Площадь настила — 1 тысяча кв. метров, площадь строений — 251 кв. метр. Визит-центр появится по дороге от Еланцов до МРС. Здание спроектировано в форме традиционной юрты. Здесь можно будет оформить разрешение и ознакомиться с экспозиций, посвященной Тажеранским степям и другим территориям национального парка. Рядом с визит-центром вдоль соленого озера планируется обустройство небольшой экологической тропы с тремя оборудованными беседками, санузлы, жилой и технический блоки. Подъезд к визит-центру будет оборудован автостоянкой для посетителей.