Челябинские хирурги осваивают опыт московских коллег.

Челябинские хирурги вместе с коллегами из других регионов учатся у московских специалистов, которые прибыли в уральскую столицу. Причем, нашим врачам ехать никуда не пришлось. За ходом ювелирной операции следят онлайн и набираются опыта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Несколько сантиметров скальпелем, и начинается в буквальном смысле тонкая работа. Хирургам предстоит восстановить переднюю крестообразную связку коленного сустава. Оперирует столичный врач Виктор Муханов. Он одним из первых начал проводить такие операции в России.

«Данная методика проводится далеко не во всем мире. Она технически непроста, но у нее миллион преимуществ. Это не самая легкая техника, которую можно выполнить. И сейчас она не очень сильно распространена», — комментирует Виктор Муханов, завотделением федерального научно-клинического центра специализированных видов помощи и медтехнологий.

И теперь ее осваивают уральские врачи. Тридцать хирургов из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Пермского края следят за действиями столичного врача в прямом эфире. По сути, это пластическая операция. Нужно максимально аккуратно соединить связки. И сделать это может только новейшее оборудование. Его установили на днях.

«Оно дает более хорошую визуализацию, т.е. хирург лучше видит, это очень важно. И дает технические преимущества по манипулированию внутри сустава», — рассказывает Михаил Скляр, генеральный директор клиники.

На реабилитацию и восстановление после такой операции уйдет несколько месяцев. Такой метод лечения уже опробовали члены олимпийской сборной России — они больше других подвержены разрыву коленных или плечевых связок. Хотя зачастую такую травму можно получить и в быту.

За год на новом оборудовании сделают 130 операций. Их стоимость оценивают более чем в 100 тысяч рублей. Но для пациентов большинство таких операций будут бесплатными, по полису обязательного медицинского страхования.