Игровой замок площадью 550 квадратных метров возведут в Челябинске
Новый детский городок появится на месте «Поляны сказок» в парке Металлургического района.
Новый детский городок появится на месте «Поляны сказок» в парке Металлургического района.
Городок в виде замка площадью 550 квадратных метров появится на месте «Поляны сказок» в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска, сообщают в
Новая игровая площадка с горками, турниками, лестницами и лабиринтами рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Возвести конструкцию планируют к середине октября, на территории также благоустроят аллеи и установят новые скульптуры сказочных животных.
«Таких масштабных игровых городков всего четыре в стране, наш будет пятым, и уж точно единственным в Челябинске. Мы хотели подчеркнуть уникальность этого места. При выборе проекта городка для нас также была важна безопасность. Все элементы соответствуют самым жестким требованиям, на земле будет уложено специальное прорезиненное покрытие. Мы постарались сохранить концепцию сказочного мира, и поэтому
Напомним, 32 миллиона рублей на реконструкцию парка в Металлургическом районе и Сада Победы на ЧТЗ выделены из федерального бюджета.