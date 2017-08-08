Приставы раздали волгоградцам квас с этикетками, напоминающими о долгах

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, во вторник, 8 августа, завершилась акция по популяризации интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств». На этот раз госслужащие не ограничились распространением листовок. «Для привлечения интереса граждан к акции судебные приставы вручали горожанам бутылочки с квасом, этикетки на которых были теми самыми листовками с подробной информацией о способах погашения долгов», — добавили в УФССП.