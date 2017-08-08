Приставы раздали волгоградцам квас с этикетками, напоминающими о долгах
Судебные приставы раздали волгоградцам бутылки с квасом, на которых были этикетки с лозунгами в стихотворной форме.
Судебные приставы раздали волгоградцам бутылки с квасом, на которых были этикетки с лозунгами в стихотворной форме.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, во вторник, 8 августа, завершилась акция по популяризации
Лозунгами на этикетке стали строчки в стихотворной форме: «Выпил вкусный квас, дружок, оплати скорей должок!», «Квас охлаждает и про долги напоминает», «Выпей квас и охладись! Должником не становись!».
«Такие фразы, на бутылках подняли настроение прохожим, которые пообещали проверить себя на наличие долгов в «Банке данных исполнительных производств», — подчеркнули в УФССП.