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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Приставы раздали волгоградцам квас с этикетками, напоминающими о долгах

Судебные приставы раздали волгоградцам бутылки с квасом, на которых были этикетки с лозунгами в стихотворной форме.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, во вторник, 8 августа, завершилась акция по популяризации интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств». На этот раз госслужащие не ограничились распространением листовок. «Для привлечения интереса граждан к акции судебные приставы вручали горожанам бутылочки с квасом, этикетки на которых были теми самыми листовками с подробной информацией о способах погашения долгов», — добавили в УФССП.

Лозунгами на этикетке стали строчки в стихотворной форме: «Выпил вкусный квас, дружок, оплати скорей должок!», «Квас охлаждает и про долги напоминает», «Выпей квас и охладись! Должником не становись!».

«Такие фразы, на бутылках подняли настроение прохожим, которые пообещали проверить себя на наличие долгов в «Банке данных исполнительных производств», — подчеркнули в УФССП.

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