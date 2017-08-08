Жители Кишинева останутся без воды

Как сообщает АОApă-Canal Chişinău, прекращение водоснабжения связано с выполнением работ по замене кранов и счетчиков по ул. Друмул Виилор 28, подъезд 1 и Яловень, 96 В. Жителям рекомендуют запастись водой на время отключения воды.