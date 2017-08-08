Жители Кишинева останутся без воды
В среду, 9 августа? с 09.30 до 17.00 жители по ул. Друмул Виилор, 28; 30; 39; 41; 43 останутся без воды, сообщает Actualitati.md.
В среду, 9 августа? с 09.30 до 17.00 жители по ул. Друмул Виилор, 28; 30; 39; 41; 43 останутся без воды, сообщает Actualitati.md.
Как сообщает АОApă-Canal Chişinău, прекращение водоснабжения связано с выполнением работ по замене кранов и счетчиков по ул. Друмул Виилор 28, подъезд 1 и Яловень, 96 В. Жителям рекомендуют запастись водой на время отключения воды.
Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.