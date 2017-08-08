Власти Башкирии окажут материальную помощь родственникам погибших на пожаре

ТАСС, 8 августа. Власти Республики Башкортостан выделят родственникам погибших во время пожара в Бирском районе деньги на организацию похорон. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации района Ильдар Фасхутдинов.

Как сообщалось, пожар произошел 7 августа около 00:24 мск в деревне Угузево Бирского района республики. Погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Еще три человека пострадали, но госпитализированы двое, уточнили в Минздраве республики.

«От администрации района будет выделено 100 тыс., от администрации сельского поселения Угузево — 50 тыс. рублей. Это на организацию похорон и покупку вещей первой необходимости. Похороны сегодня», — пояснил он.

По его словам, женщина, у которой во время пожара погибли дети и муж, работала в администрации сельского поселения управляющей делами. Ее супруг работал на севере вахтовым методом. «Это была уважаемая семья», — добавил собеседник агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Следователи предполагают, что погибшие — члены одной или нескольких семей, «которые объединены родственными связями».