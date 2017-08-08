В Перми арестовали трактор актера из «Реальных пацанов»
За реальные долги.
За реальные долги.
Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество актера из сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна. Поводом стали долги в шесть миллионов по основному виду деятельности, передает «Уралинформбюро». В обычной жизни звезда ситкома работает в лесном хозяйстве.
Суд постановил описать мастерскую и трактор артиста. Имущество актера выставят на торги через месяц. Стоит отметить, что Бежанян исправно платит по вынесенным решениям суда, но последнее постановление собирается оспорить.