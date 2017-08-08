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16:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми арестовали трактор актера из «Реальных пацанов»

За реальные долги.

Источник: УралИнформБюро

Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество актера из сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна. Поводом стали долги в шесть миллионов по основному виду деятельности, передает «Уралинформбюро». В обычной жизни звезда ситкома работает в лесном хозяйстве.

Суд постановил описать мастерскую и трактор артиста. Имущество актера выставят на торги через месяц. Стоит отметить, что Бежанян исправно платит по вынесенным решениям суда, но последнее постановление собирается оспорить.

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