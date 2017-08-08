«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 9 августа

Источник: Reuters

Завтра в Кировском районе, с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Ленина, 2.

В этом же районе, с 10 до 24 часов холодное водоснабжение будет недоступно для уфимцев, проживающих по адресам:

ул. Гоголя, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 10, 12;.

ул. Тукаева, 1, 1а, 3, 6, 12;.

ул. Лины Одена, 8а, 9, 10, 11, 13;.

ул. Аульная, 1, 5, 14, 16, 16б, 20, 26;.

ул. Верхняя Аульная, 1, 5, 15, 17а, 25, 27, 29, 29а, 31, 20, 8, 20а, 30а, 32, 32а, 34а, 38а;.

ул. Средняя Республиканская, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2/3, 4, 26, 31, 34, 36, 36а, 38;.

ул. Республиканская, 7, 9, 26, 30.