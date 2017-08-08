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16:20 (мск), источник: Интерфакс

Более 300 сел и деревень в Пермском крае до 2020 г подключат к высокоскоростному интернету

Пермь. 8 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Высокоскоростной интернет станет доступен для жителей более 300 сел и деревень Пермского края в 2016—2019 годах в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Всего в рамках проекта будет создано 305 точек доступа, которые обеспечат интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. Таким образом, сократится разрыв между цифровыми возможностями селян и городских жителей», — говорится в сообщении.

С 2016 года в Пермском крае в рамках программы получили доступ к высокоскоростному интернету уже более 90 сел и деревень. «В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства компания «Ростелеком» за полтора года сдала в эксплуатацию 91 точку доступа в сеть. Более 20 тыс. жителей малонаселенных пунктов Прикамья получили высокоскоростной доступ в интернет.

На сегодня полностью завершены работы в пяти районах региона: Березовском, Осинском, Суксунском, Юсьвинском и Чайковском", — отмечается в пресс-релизе.

До конца 2017 года предстоит подключить еще 18 точек доступа в Ординском, Оханском и Очерском районах.

В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности.

«Точка доступа располагается вблизи социально значимых объектов. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi», — поясняется в сообщении.

С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа, которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах, можно бесплатно. «Совместная работа компании и правительства региона позволит ликвидировать информационный вакуум и создать равные возможности для всех жителей Пермского края», — приводит пресс-служба слова директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Сандалова.

«Качественная связь и высокоскоростной интернет — это такая же необходимость, как дороги, комфортная среда, газификация. В особенности — для молодежи. Подключение школ, больниц, домов культуры к интернету — не модный тренд, а насущная потребность», цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

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