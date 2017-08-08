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17:11 (мск), источник: Tengrinews

Сколько ВИЧ-инфицированных в Казахстане

В Министерстве здравоохранения РК озвучили статистику по ситуации с ВИЧ-инфекцией в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, в первом полугодии 2017 года в Казахстане зарегистрировано 1430 ВИЧ-инфицированных, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период — 1346.

Основными путями заражения в ведомстве назвали половой и парентеральный путь. При этом в первой половине 2017 года отмечается рост случаев полового заражения на 96 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Лидером по количеству заражений является Алматы — 224 случая в первой половине 2017 года, затем идет Карагадинская -172 и Северо-Казахстанская области — 166 случаев заражения.

Самые низкие показатели отмечаются в Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областях.

«Лица, инфицированные ВИЧ, получают антиретровирусную терапию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, также им проводится лечение сопутствующих заболеваний и оказывается психологическая помощь и юридическое консультирование», — заявили в министерстве.

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