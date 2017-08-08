Сколько ВИЧ-инфицированных в Казахстане
В Министерстве здравоохранения РК озвучили статистику по ситуации с
В Министерстве здравоохранения РК озвучили статистику по ситуации с
Как сообщили в ведомстве, в первом полугодии 2017 года в Казахстане зарегистрировано 1430
Основными путями заражения в ведомстве назвали половой и парентеральный путь. При этом в первой половине 2017 года отмечается рост случаев полового заражения на 96 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Лидером по количеству заражений является Алматы — 224 случая в первой половине 2017 года, затем идет Карагадинская -172 и
Самые низкие показатели отмечаются в Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областях.
«Лица, инфицированные ВИЧ, получают антиретровирусную терапию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, также им проводится лечение сопутствующих заболеваний и оказывается психологическая помощь и юридическое консультирование», — заявили в министерстве.