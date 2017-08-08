Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
14День Воздушно-десантных войск—2017
22:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Бегун в Лондоне толкнул помешавшую ему женщину под колеса автобуса

В Лондоне бегун оттолкнул на проезжую часть 33-летнюю женщину, повстречавшуюся ему на пути. Из-за этого ее едва не сбил автобус. Видео с камеры наружного наблюдения во вторник, 8 августа, опубликовал BBC News.

Инцидент произошел на мосту Патни. Потерпевшая отделалась незначительными травмами. «Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам стражей порядка, через 15 минут мужчина опять пробежал по этому же мосту. Жертва попыталась заговорить с ним, однако он ее просто не узнал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Грузия прокомментировала визит Путина в Абхазию
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
В ГД предложили запретить еду, напитки и косметику из США и ЕС
В Китае после землетрясения обрушился отель с 2000 постояльцев
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Климкин отреагировал на заявление Саакашвили о гражданстве РФ
Спорт
Sky Sports: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Мусорные баки спрячут под землю
Adidas закрывает розничные магазины в России
Стала известна стоимость отделки «собянинок»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь