Бегун в Лондоне толкнул помешавшую ему женщину под колеса автобуса
В Лондоне бегун оттолкнул на проезжую часть 33-летнюю женщину, повстречавшуюся ему на пути.
В Лондоне бегун оттолкнул на проезжую часть 33-летнюю женщину, повстречавшуюся ему на пути.
Инцидент произошел на мосту Патни. Потерпевшая отделалась незначительными травмами. «Она не пострадала только благодаря стремительной реакции водителя автобуса», — сообщили в полиции.
По словам стражей порядка, через 15 минут мужчина опять пробежал по этому же мосту. Жертва попыталась заговорить с ним, однако он ее просто не узнал.