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17:49 (мск), источник: Деловое сообщество

Жители Ростовской области смогут провести один день с участковым

В среду, 9 августа, с 9 до 18 часов любой житель Ростовской области сможет провести рабочий день с одним из участковых Волгодонска, а также Мясниковского и Каменского районов.

Мероприятия пройдут в рамках одноименной акции, планируется, что оно позволит дончанам познакомиться с повседневной работой полицейских. В ГУ МВД России по Ростовской области надеются, что благодаря этому работа правоохранительных органов в регионе станет намного прозрачней для жителей.

Чтобы принять участие в акции, нужно оставить заявку в управлении организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД.

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