Жители Ростовской области смогут провести один день с участковым
В среду, 9 августа, с 9 до 18 часов любой житель Ростовской области сможет провести рабочий день с одним из участковых Волгодонска, а также Мясниковского и Каменского районов.
В среду, 9 августа, с 9 до 18 часов любой житель Ростовской области сможет провести рабочий день с одним из участковых Волгодонска, а также Мясниковского и Каменского районов.
Мероприятия пройдут в рамках одноименной акции, планируется, что оно позволит дончанам познакомиться с повседневной работой полицейских. В ГУ МВД России по Ростовской области надеются, что благодаря этому работа правоохранительных органов в регионе станет намного прозрачней для жителей.
Чтобы принять участие в акции, нужно оставить заявку в управлении организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД.