Жители Ростовской области смогут провести один день с участковым

Мероприятия пройдут в рамках одноименной акции, планируется, что оно позволит дончанам познакомиться с повседневной работой полицейских. В ГУ МВД России по Ростовской области надеются, что благодаря этому работа правоохранительных органов в регионе станет намного прозрачней для жителей.