Несанкционированная торговля на улицах Волгограда создает неудобства для горожан

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Овощи и фрукты попадают на импровизированные прилавки вдоль дорог, рядом с жилыми домами. Ради выручки и собственного удобства продавцы отказываются от комфортных условий и создают неудобства для местных жителей. В нашу редакцию обратились волгоградцы, которые проживают на улице 8-й Воздушной армии. Они ежедневно наблюдают последствия стихийного рынка.

Вот уже несколько месяцев жители дома на улице 8-й Воздушной армии ведут борьбу с уличными продавцами, которые работают по принципу «где встал, там и торгую». Вереница из импровизированных прилавков растягивается на добрую сотню метров. Это не только горы мусора, но и постоянный шум и забитые фургонами дворы.

Любовь Белолипецкая, жительница Дзержинского района: «Мы не открываем окна из-за того, что это же стихийный рынок, и они очень рано занимают места. А занимают места, начинают ругаться. Машины гудят, приезжают, начинают выгружать, сигналить».

Ягоды, фрукты и овощи — это далеко не весь список продуктов, которые можно приобрести вдоль дороги на этой улице. Еще в прошлом году большинство местных дачников и огородников торговали на рынке через дорогу, где для них организовали специальную бесплатную площадку. Но в этот сезон каждый их них отказался от аренды. Смену локации продавцы объясняют просто.

Валентина Коновалова, продавец: «Покупатели проходят мимо, и им удобно. Они все идут по прямой, и им не нужно заходить в рынок. А нам удобно, потому что есть покупатели».

Те, кто до сих пор в этом районе остается на санкционированном рынке, сегодня терпят большие убытки. Свою продукцию Тамара Викторовна привозит из села Орловка. Ежедневно с утра редиску, базилик, петрушку и укроп проверяют специалисты. Покупатели все уже свои, родные. Но женщина признается: продажи в этом году очень низкие. Большинство местных жителей до рынка просто не доходят.

Тамара Фролова, продавец: «Я приезжая, из другого района. Мне удобно арендовать это место на месяц, чтобы никто не занял, и я приехала в любой момент, встала и торгую спокойно. Все есть, все условия, но нет людей. Все перешли туда».