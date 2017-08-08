Несанкционированная торговля на улицах Волгограда создает неудобства для горожан
Сезон уличной торговли оставляет следы на улицах Волгограда. Как показывает практика, санкционированные рынки привлекают далеко не всех.
Сезон уличной торговли оставляет следы на улицах Волгограда. Как показывает практика, санкционированные рынки привлекают далеко не всех.
Овощи и фрукты попадают на импровизированные прилавки вдоль дорог, рядом с жилыми домами. Ради выручки и собственного удобства продавцы отказываются от комфортных условий и создают неудобства для местных жителей. В нашу редакцию обратились волгоградцы, которые проживают на улице 8-й Воздушной армии. Они ежедневно наблюдают последствия стихийного рынка.
Вот уже несколько месяцев жители дома на улице 8-й Воздушной армии ведут борьбу с уличными продавцами, которые работают по принципу «где встал, там и торгую». Вереница из импровизированных прилавков растягивается на добрую сотню метров. Это не только горы мусора, но и постоянный шум и забитые фургонами дворы.
Любовь Белолипецкая, жительница Дзержинского района: «Мы не открываем окна
Ягоды, фрукты и овощи — это далеко не весь список продуктов, которые можно приобрести вдоль дороги на этой улице. Еще в прошлом году большинство местных дачников и огородников торговали на рынке через дорогу, где для них организовали специальную бесплатную площадку. Но в этот сезон каждый их них отказался от аренды. Смену локации продавцы объясняют просто.
Валентина Коновалова, продавец: «Покупатели проходят мимо, и им удобно. Они все идут по прямой, и им не нужно заходить в рынок. А нам удобно, потому что есть покупатели».
Те, кто до сих пор в этом районе остается на санкционированном рынке, сегодня терпят большие убытки. Свою продукцию Тамара Викторовна привозит из села Орловка. Ежедневно с утра редиску, базилик, петрушку и укроп проверяют специалисты. Покупатели все уже свои, родные. Но женщина признается: продажи в этом году очень низкие. Большинство местных жителей до рынка просто не доходят.
Тамара Фролова, продавец: «Я приезжая, из другого района. Мне удобно арендовать это место на месяц, чтобы никто не занял, и я приехала в любой момент, встала и торгую спокойно. Все есть, все условия, но нет людей. Все перешли туда».
И случай далеко не единичный. В погоне за выручкой торговцы нарушают закон. Не пугают даже штрафы. И это касается не только предпринимательской сферы. Объекты благоустройства попадают под атаку вандалов. Через несколько недель после официального открытия Мемориального парка у подножия Мамаева кургана неизвестные сломали лавочки и урны, которые были изготовлены в дополнение архитекторской задумки «Аллеи России». Создание комфортных условий — то, чего ждут многие волгоградцы. И процесс преображения города идет. Но готовы ли к нему горожане?