В День физкультурника на набережной Самары будут работать 40 площадок

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 12 августа, в рамках всероссийского Дня физкультурника в Самаре состоятся праздничные мероприятия, центральной площадкой станет вторая очередь набережной Волги, где будут организованы 40 спортивных и развлекательных площадок, сообщает администрация областного центра.

Помимо работы спортивных и интерактивных площадок состоятся всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

Торжественная церемония открытия состоится в 11:00 на Чкаловском спуске.

С 10:00 на второй очереди набережной Волги начнут работу 40 бесплатных спортивных и развлекательных площадок: выставки, игровые зоны и аттракционы для детей, соревнования по различным видам спорта. Будет организованы мастер-классы, выступления, конкурсы. На главной сцене под Чкаловским спуском состоится концертно-спортивная программа. В частности, пройдет акция «Зарядка с чемпионом», которую проведет мастер спорта международного класса, член сборной команды РФ по бадминтону Татьяна Бибик. «Помимо этого проведу мастер — класс по бадминтону, покажу основные азы игры, секреты техники, поучаствую в спарринг-матчах. У нас будут бесплатные ракетки для игры, но можно взять и свою», — сообщила именитая спортсменка.

В рамках Дня физкультурника состоятся фестиваль ГТО среди семейных команд Самарской области, соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

В этом году впервые мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории девяти районов Самары. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, турниры, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер — классы.

Все пришедшие на День физкультурника смогут взять специальные флаеры. Вместе с ними необходимо будет посетить площадки, после чего можно будет получить приз.

Кроме того, среди участников группы «Вконтакте» 11 августа будет разыграно десять разовых пригласительных в спортивные комплексы «Орбита» и «Южный».

Состоятся фестиваль ГТО среди семейных команд, соревнования городского этапа турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Программа спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника 12 августа на второй очереди набережной реки Волги:

— 09:00 — 14:00 — Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Самарской области.

— 09:00 — 16:00 — Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 10:00 — 15:00 — Работа интерактивных площадок (показательные выступления, мастер-классы, состязания, эстафеты, конкурсы, соревнования, турниры):

— 11:00 — 11:30 — Торжественная церемония открытия спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника.

— 11:30 — 14:30 — Культурно-развлекательная программа на главной сцене мероприятия (выступления региональных федераций по видам спорта, «Зарядка с чемпионом», разминка с фитнес-клубом, концертная программа).

— 14:30 — 15:00 — Торжественная церемония закрытия мероприятия (награждение победителей и призеров физкультурно-спортивных соревнований, состязаний, турниров).

Список площадок: армрестлинг, авиамодельный спорт, уличная гимнастика, «алтимат-фрисби» (летающий диск), айкидо, ушу, капоэйра, бокс, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, пляжный волейбол, пляжный футбол, информационная площадка, пляжный теннис, областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» (групповой этап Самараы), настольный теннис, мини-гольф, детская страна, детские аттракционы, детские старты «Пираты», игровая зона «KIN~UP», настольные спортивные игры, шахматы, центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области, площадка по пропаганде и тестовому выполнению испытаний комплекса ГТО, ЦСК ВВС, уличные танцы, танцевальный клуб «Американо», «Роллер-школа «Samara Rollers», клуб скандинавской ходьбы «ДОБРОХОДЫ», школа бега и функциональной подготовки «RunStudioSamara», РОКОО «Самарская Федерация Йоги», скалолазание (искусственный скалодром), мини-ориентирование «Король лабиринта», СК «Мега-Лада» и ГБУ СО «СТШ по спидвею», «Тele-2», школа музыки «Melomania», Джаст Фит, площадка «Выбираю здоровье» (ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»).

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, на территории районов Самары.

Железнодорожный район, Парк им. Щорса, ул. Урицкого/ул. Спортивная, 11:00 — 13:00:

— выступление творческих коллективов;.

— турнир по футболу;.

— турнир по шахматам;.

— детские и семейные веселые старты;.

— фотосессия с участниками Олимпийских игр;.

— показательный бой на рапирах;.

— показательные выступления по футболу;.

— площадка комплекса ГТО.

Кировский район, пос. Зубчаниновка, ФОК «Невский», ул. А. Невского, 69а, 16:00 — 18:00:

— выступление творческих коллективов;.

— турнир по мини-футболу;.

— турнир по шашкам и шахматам;.

— турнир по дартс;.

— перетягивание каната;.

— воркаут;.

— тематические площадки фитнес-центров;.

— площадка комплекса ГТО.

Красноглинский район, стадион «Чайка», ул. С. Лазо, 23А, 11:00 — 13:00:

— чествование лучших работников физической культуры и спорта;.

— выступление творческих коллективов;.

— показательные выступления воспитанников ДЮСШ № 4;.

— соревнования на выявление лучшего общественного совета микрорайона: веселая семейная эстафета, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, легкоатлетическое двоеборье (прыжки, бег);.

— площадка комплекса ГТО.

Куйбышевский район, Спортивная площадка школы № 21, ул. Силаева, 1, 10:00 — 13:00:

— показательные выступления воспитанников спортивных коллективов внутригородского района (дзюдо, тхэквондо, рукопашный бой, художественная гимнастика, брейк-данс);.

— соревнования по футболу;.

— соревнования по легкой атлетике;.

— соревнования по поднятию гири;.

— перетягивание каната;.

— площадка комплекса ГТО.

Ленинский район, первая очередь набережной реки Волга, ул. Вилоновская-ул. Красноармейская,

16:00 — 19:00:

— выступление спортивных и творческих коллективов школ и учреждений Ленинского внутригородского района;.

— выступления почётных гостей и выдающихся спортсменов;.

— работы информационных площадок учреждений спорта, осуществляющих деятельность на территории внутригородского района;.

— показательных выступлений по различным выдам спорта (кудо, художественная и спортивная гимнастика, черлидинг, триал и др.);.

— площадка ГТО;.

— соревнования по мини-футболу, настольному теннису, пляжному волейболу, дартсу, шахматам, шашки, весёлые старты для детей,

— работы аниматоров, катания на роликовых коньках, развлекательной программы и др.

Октябрьский район, сквер Фадеева, пр. Ленина, 1, 11:00 — 14:00:

— концертно-творческий марафон с показательными выступлениями воспитанников спортивных школ;.

— спортивно-игровая семейная эстафета;.

— спортивно — туристическая эстафета;.

— соревнования по шахматам, шашкам, волейболу, бадминтону;.

— площадка комплекса ГТО;.

— награждение спортивного актива района.

Промышленный район, парк им. Гагарина, стадион, ул. С. Армии/ул. Стара Загора, 11:00 — 20:00:

— парад физкультурников;.

— массовая зарядка «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!»;.

— семейная эстафета «Спортивная семья — спортивная Самара!» с участием семейных команд общественных советов микрорайонов;.

— турнир по футболу Школы Футбола «Like»;.

— турнир по футболу дворовых команд Промышленного района;.

— площадка комплекса ГТО;.

— мастер-классы по скандинавской ходьбе, футболу, бадминтону, шахматам и шашкам;.

— детская площадка;.

— фото-зона.

Самарский район, третья очередь набережной реки Волга, спуск ул. Венцека, многофункциональная спортивная площадка у речного вокзала, 10:00 — 19:00:

— площадка комплекса ГТО;.

— спортивная эстафета «Самарский район — территория спорта!» (от 15 лет и старше);.

— турнир по шахматам;.

— турнир по мини-футболу (11−12 лет; 13−15 лет; 16 лет и старше);.

— турнир по стритболу (возраст не ограничен);.

— турнир по парковому волейболу (возраст не ограничен).

Советский район, парк «Дружба», ул. Гагарина, 118, 11:00 -13:00:

— выступление творческих коллективов;.

— показательные выступления конно-спортивного клуба «Буденовец»;.

— работа тематических площадок (клуб по робототехнике, автомодельная секция, Самарский областной Автомотоклуб);.

— презентация площадки Cross Fit от ФОК «Чайка»;.

— соревнования по мини-футболу, бадминтону, дартс;.

— веселые старты;.