В День физкультурника на набережной Самары будут работать 40 площадок
Мероприятия в рамках Дня физкультурника пройдут на территории девяти районов Самары, в каждом из них подготовлена собственная программа празднования.
Мероприятия в рамках Дня физкультурника пройдут на территории девяти районов Самары, в каждом из них подготовлена собственная программа празднования.
В субботу, 12 августа, в рамках всероссийского Дня физкультурника в Самаре состоятся праздничные мероприятия, центральной площадкой станет вторая очередь набережной Волги, где будут организованы 40 спортивных и развлекательных площадок, сообщает администрация областного центра.
Помимо работы спортивных и интерактивных площадок состоятся всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», фестиваль Всероссийского
Торжественная церемония открытия состоится в 11:00 на Чкаловском спуске.
С 10:00 на второй очереди набережной Волги начнут работу 40 бесплатных спортивных и развлекательных площадок: выставки, игровые зоны и аттракционы для детей, соревнования по различным видам спорта. Будет организованы
В рамках Дня физкультурника состоятся фестиваль ГТО среди семейных команд Самарской области, соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».
В этом году впервые мероприятия в рамках Дня физкультурника состоятся на территории девяти районов Самары. В каждом из них подготовлена собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, турниры, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер — классы.
Все пришедшие на День физкультурника смогут взять специальные флаеры. Вместе с ними необходимо будет посетить площадки, после чего можно будет получить приз.
Кроме того, среди участников группы «Вконтакте» 11 августа будет разыграно десять разовых пригласительных в спортивные комплексы «Орбита» и «Южный».
Программа спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника 12 августа на второй очереди набережной реки Волги:
— 09:00 — 14:00 — Фестиваль Всероссийского
— 09:00 — 16:00 — Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 10:00 — 15:00 — Работа интерактивных площадок (показательные выступления,
— 11:00 — 11:30 — Торжественная церемония открытия спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника.
— 11:30 — 14:30 —
— 14:30 — 15:00 — Торжественная церемония закрытия мероприятия (награждение победителей и призеров
Список площадок: армрестлинг, авиамодельный спорт, уличная гимнастика, «алтимат-фрисби» (летающий диск), айкидо, ушу, капоэйра, бокс, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, пляжный волейбол, пляжный футбол, информационная площадка, пляжный теннис, областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» (групповой этап Самараы), настольный теннис,
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, на территории районов Самары.
Железнодорожный район, Парк им. Щорса, ул. Урицкого/ул. Спортивная, 11:00 — 13:00:
— выступление творческих коллективов;.
— турнир по футболу;.
— турнир по шахматам;.
— детские и семейные веселые старты;.
— фотосессия с участниками Олимпийских игр;.
— показательный бой на рапирах;.
— показательные выступления по футболу;.
— площадка комплекса ГТО.
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ФОК «Невский», ул. А. Невского, 69а, 16:00 — 18:00:
— выступление творческих коллективов;.
— турнир по мини-футболу;.
— турнир по шашкам и шахматам;.
— турнир по дартс;.
— перетягивание каната;.
— воркаут;.
— тематические площадки фитнес-центров;.
— площадка комплекса ГТО.
Красноглинский район, стадион «Чайка», ул. С. Лазо, 23А, 11:00 — 13:00:
— чествование лучших работников физической культуры и спорта;.
— выступление творческих коллективов;.
— показательные выступления воспитанников ДЮСШ № 4;.
— соревнования на выявление лучшего общественного совета микрорайона: веселая семейная эстафета, гиревой спорт, перетягивание каната, дартс, легкоатлетическое двоеборье (прыжки, бег);.
— площадка комплекса ГТО.
Куйбышевский район, Спортивная площадка школы № 21, ул. Силаева, 1, 10:00 — 13:00:
— показательные выступления воспитанников спортивных коллективов внутригородского района (дзюдо, тхэквондо, рукопашный бой, художественная гимнастика, брейк-данс);.
— соревнования по футболу;.
— соревнования по легкой атлетике;.
— соревнования по поднятию гири;.
— перетягивание каната;.
— площадка комплекса ГТО.
Ленинский район, первая очередь набережной реки Волга, ул.
16:00 — 19:00:
— выступление спортивных и творческих коллективов школ и учреждений Ленинского внутригородского района;.
— выступления почётных гостей и выдающихся спортсменов;.
— работы информационных площадок учреждений спорта, осуществляющих деятельность на территории внутригородского района;.
— показательных выступлений по различным выдам спорта (кудо, художественная и спортивная гимнастика, черлидинг, триал и др.);.
— площадка ГТО;.
— соревнования по
— работы аниматоров, катания на роликовых коньках, развлекательной программы и др.
Октябрьский район, сквер Фадеева, пр. Ленина, 1, 11:00 — 14:00:
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— спортивно — туристическая эстафета;.
— соревнования по шахматам, шашкам, волейболу, бадминтону;.
— площадка комплекса ГТО;.
— награждение спортивного актива района.
Промышленный район, парк им. Гагарина, стадион, ул. С. Армии/ул. Стара Загора, 11:00 — 20:00:
— парад физкультурников;.
— массовая зарядка «Делай как я, делай как мы, делай лучше нас!»;.
— семейная эстафета «Спортивная семья — спортивная Самара!» с участием семейных команд общественных советов микрорайонов;.
— турнир по футболу Школы Футбола «Like»;.
— турнир по футболу дворовых команд Промышленного района;.
— площадка комплекса ГТО;.
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— детская площадка;.
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Самарский район, третья очередь набережной реки Волга, спуск ул. Венцека, многофункциональная спортивная площадка у речного вокзала, 10:00 — 19:00:
— площадка комплекса ГТО;.
— спортивная эстафета «Самарский район — территория спорта!» (от 15 лет и старше);.
— турнир по шахматам;.
— турнир по
— турнир по стритболу (возраст не ограничен);.
— турнир по парковому волейболу (возраст не ограничен).
Советский район, парк «Дружба», ул. Гагарина, 118, 11:00 -13:00:
— выступление творческих коллективов;.
— показательные выступления
— работа тематических площадок (клуб по робототехнике, автомодельная секция, Самарский областной Автомотоклуб);.
— презентация площадки Cross Fit от ФОК «Чайка»;.
— соревнования по
— веселые старты;.
— площадка комплекса ГТО.