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13:08 (мск), источник: N + 1

Фотографии в Instagram предсказали депрессию

Фотографии в социальных сетях могут могут служить симптомами психических заболеваний.

К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировавшие 166 профилей в Instagram, из которых 71 принадлежал людям с симптомами депрессии. Созданная ими статистическая модель смогла выявить людей с депрессией с вероятностью 70 процентов — точнее, чем это делают психиатры. Ранее редакция N+1 уже публиковала заметку по препринту статьи, теперь исследование опубликовано в журнале EPJ Data Science.

Исследования показывают, что психически здоровые люди связывают мрачные фотографии с плохим настроением и предпочитают более яркие изображения, в то время как люди с депрессией ассоциируют свое настроение с мрачными, серыми оттенками. Основываясь на этом, ученые предполагают, что фотографии, которые люди публикуют в социальных сетях, могут многое рассказать об их настроении и даже предсказать симптомы психических расстройств.

Авторы нового исследования проанализировали 40 тысяч фотографий в Instagram с целью проверить гипотезу о том, что фотографии, сделанные людьми с депрессией до и после появления первых симптомов, можно отличить от фотографий, сделанных здоровыми людьми, используя методы автоматической обработки изображений. Из 166 проанализированных профилей 71 принадлежал людям с историей клинической депрессии.

Фотографии из профилей были автоматически проанализированы по нескольким параметрам: наличие фильтра, яркость, размытость, насыщенность цветов, присутствие людей на фотографиях, количество комментариев и лайков. Исследование показало, что фотографии из профилей людей с симптомами клинической депрессии отличаются мрачностью, меньшей насыщенностью цветов и меньшим количеством людей на одной фотографии. Кроме того, «депрессивные» профили в Instagram отличались меньшим количеством фотографий с наложенными на них фильтрами. Среди небольшого количества используемых депрессивными людьми фильтров, к тому же, доминировали черно-белые, вроде Inkwell и Willow.

В результате, автоматический анализ профилей в Instagram смог правильно угадать профили людей с депрессией в 70 процентах случаев, а предсказать появление депрессии по 100 последним фотографиям, сделанным до проявления первых симптомов, — в 30 процентах случаев.

Для сравнения, данные мета-анализа, рассмотренного исследователями, показывают, что практикующие психиатры могут правильно определить человека с симптомами депрессии до клинической диагностики в 51 проценте случаев.

Психологические исследования на данных, взятых из социальных сетей, очень популярны из-за доступности большого количества данных. В нашей заметке вы можете узнать о том, как эмоциональная окраска твитов в ленте влияет на настроение пользователей, а здесь — о том, как большое количество друзей в Facebook связано со стрессом.

Елизавета Ивтушок

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