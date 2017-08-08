Американский журналист опубликовал фото iPhone 8

У смартфона в чехле, как и предполагалось, отсутствует кнопка «Домой», что увеличивает площадь экрана.

Модель с увеличенным экраном, как ожидается, должна быть представлена Apple в этом году — в честь десятилетия с момента выхода первого iPhone. Однако, как сообщала Financial Times, презентация может быть перенесена из-за проблем с поставками комплектующих — в частности, инновационного безрамочного дисплея из органических светодиодов.