Американский журналист опубликовал фото iPhone 8
Американский журналист и обозреватель мобильных устройств Эван Бласс опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображено устройство, подходящее под описание готовящегося к выходу iPhone 8.
Американский журналист и обозреватель мобильных устройств Эван Бласс опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображено устройство, подходящее под описание готовящегося к выходу iPhone 8.
У смартфона в чехле, как и предполагалось, отсутствует кнопка «Домой», что увеличивает площадь экрана.
Модель с увеличенным экраном, как ожидается, должна быть представлена Apple в этом году — в честь десятилетия с момента выхода первого iPhone. Однако, как сообщала Financial Times, презентация может быть перенесена
Новые iPhone традиционно поступают в продажу в сентябре. Такой шаг позволяет Apple увеличить выручку за четвертый квартал — последнюю часть финансового года. В России корпорации из Купертино в 2016 году удалось нарастить прибыли в 896 раз. Показатели составили 6,5 млрд руб.