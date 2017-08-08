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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Американский журналист опубликовал фото iPhone 8

Американский журналист и обозреватель мобильных устройств Эван Бласс опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображено устройство, подходящее под описание готовящегося к выходу iPhone 8.

У смартфона в чехле, как и предполагалось, отсутствует кнопка «Домой», что увеличивает площадь экрана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модель с увеличенным экраном, как ожидается, должна быть представлена Apple в этом году — в честь десятилетия с момента выхода первого iPhone. Однако, как сообщала Financial Times, презентация может быть перенесена из-за проблем с поставками комплектующих — в частности, инновационного безрамочного дисплея из органических светодиодов.

Новые iPhone традиционно поступают в продажу в сентябре. Такой шаг позволяет Apple увеличить выручку за четвертый квартал — последнюю часть финансового года. В России корпорации из Купертино в 2016 году удалось нарастить прибыли в 896 раз. Показатели составили 6,5 млрд руб.

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