Питьевые фонтанчики вернулись на улицы Сочи
Перед историческим зданием морского вокзала в
Перед историческим зданием морского вокзала в
ООО «Сочиводоканал», установивший питьевые фонтанчики, вложил в их установку собственные средства и взял на себя их обслуживание. Вода, поступающая в питьевые фонтанчики, полностью соответствует всем регламентирующим требованиям, отмечается в сообщении компании.
Сооружения выполнены по проекту
Во времена СССР питьевых фонтанчиков в Сочи было много, но до наших дней сохранились лишь единицы.