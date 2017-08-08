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17:38 (мск), источник: Югополис

Питьевые фонтанчики вернулись на улицы Сочи

Перед историческим зданием морского вокзала в городе-курорте появились два питьевых фонтана, которыми бесплатно могут воспользоваться все желающие.

ООО «Сочиводоканал», установивший питьевые фонтанчики, вложил в их установку собственные средства и взял на себя их обслуживание. Вода, поступающая в питьевые фонтанчики, полностью соответствует всем регламентирующим требованиям, отмечается в сообщении компании.

Сооружения выполнены по проекту члена-корреспондента Российской академии художеств Юрия Прокатова в стилистике комплекса морского вокзала и фонтана «Навигация». Они выполнены из мрамора и гранита и имеют ножное управление.

Во времена СССР питьевых фонтанчиков в Сочи было много, но до наших дней сохранились лишь единицы.

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Питьевые фонтанчики вернулись на улицы Сочи
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