Питьевые фонтанчики вернулись на улицы Сочи

ООО «Сочиводоканал», установивший питьевые фонтанчики, вложил в их установку собственные средства и взял на себя их обслуживание. Вода, поступающая в питьевые фонтанчики, полностью соответствует всем регламентирующим требованиям, отмечается в сообщении компании.

Сооружения выполнены по проекту члена-корреспондента Российской академии художеств Юрия Прокатова в стилистике комплекса морского вокзала и фонтана «Навигация». Они выполнены из мрамора и гранита и имеют ножное управление.