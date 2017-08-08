Названы самые длинные и самые маленькие улицы Калининграда

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, длина Окружной составляет 31 км 997 м. Далее по протяжённости следуют проспекты Московский (8236 метров) и Советский (7790 метров), а также улица А. Невского — свыше 6,5 км.

Самая маленькая улица в городе — Матросская, её длина — всего 26 метров. Она находится в Центральном районе города, рядом с Воздушной.