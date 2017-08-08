Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Необычный бизнес приносит россиянке выручку 300 тыс. руб. в месяц
Adidas закрывает розничные магазины в России
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: Орбакайте показала нежные фото с подросшей дочерью
Садальский назвал нового ведущего "Пусть говорят"
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8«Скирда Патрика»
17:43 (мск), источник: Клопс.ru

Названы самые длинные и самые маленькие улицы Калининграда

В Калининграде самой протяжённой улицей является Большая Окружная, а самая маленькой — ул. Матросская. Об этом во время оперативного совещания в администрации заявил глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, длина Окружной составляет 31 км 997 м. Далее по протяжённости следуют проспекты Московский (8236 метров) и Советский (7790 метров), а также улица А. Невского — свыше 6,5 км.

Самая маленькая улица в городе — Матросская, её длина — всего 26 метров. Она находится в Центральном районе города, рядом с Воздушной.

В названиях объектов улично-дорожной сети Калининграда наиболее часто отражаются наименования географических объектов: городов, рек, озёр России и мира. На втором месте по частоте фигурируют имена деятелей культуры, науки и искусства. На третьем — природные явления, особенности местности, на четвёртом — имена героев Великой Отечественной войны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Калининграде на ул. Озерова полностью открыли движение через мост (фото)
В Янтарном в море пропал мужчина, пошедший купаться вопреки запрету спасателей (фото, видео)
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь