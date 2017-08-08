В субботу в Воронеже на 8 часов запретят парковку на Ленинском проспекте

Парковку запретят с 6:00 до 14:00 на участке Ленинского проспекта от дома № 92/1 до дома № 94/4.

В мэрии сообщают, что запрет связан с проведением международного автопробега «С Востока на Запад России». Торжественно встречать участников, которые едут из Владивостока через всю страну будут в 12:00.