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17:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В субботу в Воронеже на 8 часов запретят парковку на Ленинском проспекте

В грядущую субботу, 12 августа, на 8 часов запретят парковку на Ленинском проспекте Воронежа. Водителей просят быть внимательнее.

Источник: Новости Воронежа

Парковку запретят с 6:00 до 14:00 на участке Ленинского проспекта от дома № 92/1 до дома № 94/4.

В мэрии сообщают, что запрет связан с проведением международного автопробега «С Востока на Запад России». Торжественно встречать участников, которые едут из Владивостока через всю страну будут в 12:00.

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