Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Названа самая большая опасность для человека
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Орбакайте показала нежные фото с подросшей дочерью
Садальский назвал нового ведущего "Пусть говорят"
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8«Скирда Патрика»
17:31 (мск), источник: ТАСС

Дорожные службы Подмосковья начали рейды по предотвращению незаконного навала мусора

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области впервые в ночь на 8 августа провели рейд, чтобы поймать на месте водителей и пешеходов, выбрасывающих мусор в придорожных зонах региона.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник.

По поручению губернатора организовано оперативное патрулирование автодорог по пресечению незаконного складирования мусора в придорожной зоне.
Игорь Тресков
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Рейды продлятся до сентября, сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Патрульные группы состоят из представителей Минтранса региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор» и активистов Общероссийского народного фронта [ОНФ], добавили в министерстве.

Аналогичные рейды по предотвращению незаконных свалок у дорог проводит Госадмтехнадзор области на регулярной основе. Власти Подмосковья увеличили количество патрулей за счет сотрудников дорожных служб в августе 2017 года на фоне высказанных ранее жителями Чеховского района опасений.

Читайте также
Закрытие свалки под Чеховом привело к мусорному коллапсу в Подмосковье

Жители опасались, что из-за приостановки по судебному решению работы мусорного полигона «Кулаковский» вблизи Чехова, в муниципалитете и смежных с ним районах может вырасти количество незаконных свалок. Однако министерство экологии и природопользования, Госадмтехнадзор и ОНФ опровергли информацию об увеличении случаев несанкционированной свалки отходов.

Участники первого дорожного патруля выявили 12 попыток несанкционированного выброса мусора, отмечается в материале. Рейды прошли на девяти наиболее проблемных участках, где чаще всего происходят нарушения. Размер штрафа за несанкционированный выброс мусора составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, напомнили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь