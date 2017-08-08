Дорожные службы Подмосковья начали рейды по предотвращению незаконного навала мусора

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник.

По поручению губернатора организовано оперативное патрулирование автодорог по пресечению незаконного складирования мусора в придорожной зоне. Игорь Тресков Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Рейды продлятся до сентября, сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Патрульные группы состоят из представителей Минтранса региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор» и активистов Общероссийского народного фронта [ОНФ], добавили в министерстве.

Аналогичные рейды по предотвращению незаконных свалок у дорог проводит Госадмтехнадзор области на регулярной основе. Власти Подмосковья увеличили количество патрулей за счет сотрудников дорожных служб в августе 2017 года на фоне высказанных ранее жителями Чеховского района опасений.

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Жители опасались, что из-за приостановки по судебному решению работы мусорного полигона «Кулаковский» вблизи Чехова, в муниципалитете и смежных с ним районах может вырасти количество незаконных свалок. Однако министерство экологии и природопользования, Госадмтехнадзор и ОНФ опровергли информацию об увеличении случаев несанкционированной свалки отходов.