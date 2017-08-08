Пассажиры смогут оплачивать проезд смартфоном во всех автобусах

В Петербурге расширяется сеть маршрутов общественного наземного транспорта с бесконтактной системой оплаты проезда. Сейчас автобусы со специальным оборудованием курсируют по 20 маршрутам, сообщает «Петербургский дневник».

С помощью терминала на поручне можно оплатить проезд картой с бесконтактной технологией, а также смартфонами, поддерживающими ApplePay, AndroidPay и SamsungPay.