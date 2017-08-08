Пассажиры смогут оплачивать проезд смартфоном во всех автобусах
К осени новая система оплаты будет доступна на 150 маршрутах.
К осени новая система оплаты будет доступна на 150 маршрутах.
В Петербурге расширяется сеть маршрутов общественного наземного транспорта с бесконтактной системой оплаты проезда. Сейчас автобусы со специальным оборудованием курсируют по 20 маршрутам, сообщает «Петербургский дневник».
Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», скоро такое оборудование появится на 150 маршрутах. В компании обещают, что осенью оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех маршрутах.