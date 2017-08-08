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17:25 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пассажиры смогут оплачивать проезд смартфоном во всех автобусах

К осени новая система оплаты будет доступна на 150 маршрутах.

В Петербурге расширяется сеть маршрутов общественного наземного транспорта с бесконтактной системой оплаты проезда. Сейчас автобусы со специальным оборудованием курсируют по 20 маршрутам, сообщает «Петербургский дневник».

С помощью терминала на поручне можно оплатить проезд картой с бесконтактной технологией, а также смартфонами, поддерживающими ApplePay, AndroidPay и SamsungPay.

Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», скоро такое оборудование появится на 150 маршрутах. В компании обещают, что осенью оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех маршрутах.

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