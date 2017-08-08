На пересечении Дыбенко и Карбышева на светофор установили звуковое оповещение

После того, как в ОНФ обратилась волонтер инклюзивного клуба добровольцев Ольга Лифанова с предложением установить звуковое оборудование на светофор, активисты Народного фронта связались по телефону с руководством ГИБДД и администрацией Самары и уже через сутки на данном перекрестке был установлен звуковой сигнал по временной схеме.

«В Самарской области почти 4 тысячи инвалидов по зрению. Многие ежедневно пользуются городским транспортом. Однако самостоятельное передвижение по улицам города сопряжено с затруднениями из-за отсутствия звукового оповещения на светофорах и общественном транспорте», — рассказал член Центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.

Активисты ОНФ инициировали мониторинг транспортной и пешеходной доступности городской среды для маломобильных групп граждан в других городах региона. В частности, выявлена проблема отсутствия звукового оповещения на маршрутах общественного транспорта в Тольятти. Общественники направят предложения по оснащению общественного транспорта системой внешнего оповещения в дополнение к установке звуковых сигналов на светофорах.