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17:58 (мск), источник: Volga News

На пересечении Дыбенко и Карбышева на светофор установили звуковое оповещение

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились установки звукового оповещения на светофоре на перекрестке улиц Дыбенко и Карбышева в Самаре.

После того, как в ОНФ обратилась волонтер инклюзивного клуба добровольцев Ольга Лифанова с предложением установить звуковое оборудование на светофор, активисты Народного фронта связались по телефону с руководством ГИБДД и администрацией Самары и уже через сутки на данном перекрестке был установлен звуковой сигнал по временной схеме.

«В Самарской области почти 4 тысячи инвалидов по зрению. Многие ежедневно пользуются городским транспортом. Однако самостоятельное передвижение по улицам города сопряжено с затруднениями из-за отсутствия звукового оповещения на светофорах и общественном транспорте», — рассказал член Центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.

Активисты ОНФ инициировали мониторинг транспортной и пешеходной доступности городской среды для маломобильных групп граждан в других городах региона. В частности, выявлена проблема отсутствия звукового оповещения на маршрутах общественного транспорта в Тольятти. Общественники направят предложения по оснащению общественного транспорта системой внешнего оповещения в дополнение к установке звуковых сигналов на светофорах.

«Установка внешнего звукового оповещения на маршрутах общественного транспорта, дорожных перекрестках и рядом с социальными учреждениями существенно поможет слабовидящим самостоятельно осуществлять поездки, и сделает городскую среду действительно доступной», — считает активист ОНФ Аркадий Лазарев.

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