Под Киевом поймали «динозавра, пожиравшего кабачки»

«В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», — сообщается на странице команды Kyiv Animal Rescue Group.

Отмечается, что женщина довольно подробно описала внешность динозавра и его размеры.

Выехавшие на место инцидента спасатели обнаружили на кусте возле частного дома крупную игуану, пишет moya-planeta. ru.

Они предполагают, что игуана, видимо, сбежала у кого-то довольно давно, так как, несмотря на внушительные размеры (более 1 м в длину), сопротивления не оказала и была сильно истощена и обезвожена.