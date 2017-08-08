Под Киевом поймали «динозавра, пожиравшего кабачки»
Киевские волонтеры, занимающиеся спасением животных в Киеве и окрестностях, получили сообщение о том, что на огороде у жительницы села Крушинка орудует динозавр.
Киевские волонтеры, занимающиеся спасением животных в Киеве и окрестностях, получили сообщение о том, что на огороде у жительницы села Крушинка орудует динозавр.
«В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», — сообщается на странице команды Kyiv Animal Rescue Group.
Отмечается, что женщина довольно подробно описала внешность динозавра и его размеры.
Выехавшие на место инцидента спасатели обнаружили на кусте возле частного дома крупную игуану, пишет
Они предполагают, что игуана, видимо, сбежала у
Игуана помещена в ветеринарную клинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся