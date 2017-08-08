Дополнительные «Сапсаны» пустят между Петербургом и Москвой

Источник: Комсомольская правда

С 4 октября РЖД запустит дополнительные’Сапсаны между Петербургом и Москвой. Они будут отправляться в обе стороны поздним вечером и прибывать после полуночи. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

В железнодорожной компании объяснили, что это делается для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки высокоскоростными поездами.

Таким образом число рейсов увеличится до 14 пар, а в «пиковые периоды» (например, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям) — до 16.