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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Дополнительные «Сапсаны» пустят между Петербургом и Москвой

Уже можно приобрести билеты на эти рейсы.

Источник: Комсомольская правда

С 4 октября РЖД запустит дополнительные’Сапсаны между Петербургом и Москвой. Они будут отправляться в обе стороны поздним вечером и прибывать после полуночи. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

В железнодорожной компании объяснили, что это делается для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки высокоскоростными поездами.

Таким образом число рейсов увеличится до 14 пар, а в «пиковые периоды» (например, по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям) — до 16.

В обе стороны «Сапсаны» будут отправляться ежедневно в 21:00 и прибывать в Санкт-Петербург в 00:42 следующего дня, в Москву — в 00:58. При этом поезда будут делать только одну остановку — в Твери.

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