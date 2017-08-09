В Самаре проведут праздничную программу проекта «Библиодворики»

В каникулярный период каждую среду в это время у детей есть возможность творчески провести свободное время на библиотечных площадках, которые работают в филиалах детских библиотек.

Организатором мероприятия является Централизованная система детских библиотек Самары.

Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.