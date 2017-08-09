В Самаре проведут праздничную программу проекта «Библиодворики»
В среду, 9 августа, с 11:00 до 14:00 на территории перед детской библиотекой № 8 (ул. Свободы, 75) пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики».
В среду, 9 августа, с 11:00 до 14:00 на территории перед детской библиотекой № 8 (ул. Свободы, 75) пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики».
В каникулярный период каждую среду в это время у детей есть возможность творчески провести свободное время на библиотечных площадках, которые работают в филиалах детских библиотек.
Организатором мероприятия является Централизованная система детских библиотек Самары.
Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.
В ближайшую среду для гостей запланировали