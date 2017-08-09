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08:24 (мск), источник: Volga News

В Самаре проведут праздничную программу проекта «Библиодворики»

В среду, 9 августа, с 11:00 до 14:00 на территории перед детской библиотекой № 8 (ул. Свободы, 75) пройдет праздничная программа проекта «Библиодворики».

В каникулярный период каждую среду в это время у детей есть возможность творчески провести свободное время на библиотечных площадках, которые работают в филиалах детских библиотек.

Организатором мероприятия является Централизованная система детских библиотек Самары.

Проект нацелен на создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, развитие творческих способностей, популяризацию и воспитание здорового образа жизни.

В ближайшую среду для гостей запланировали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; викторины по книгам детских сказок; станция «Рисовательная», где любой желающий может показать свои навыки рисования цветными мелками; станция «Собирательная», где детям предложат собрать большие пазлы; игры с аниматором.

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