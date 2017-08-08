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18:31 (мск), источник: Noi.md

Самого красивого мужчину Молдовы арестовали

Один из самых красивых мужчин Молдовы был арестован за торговлю наркотиками.

Источник: Noi.md

Молодой человек, признанный Mister World Moldova 2016, распространял запрещенный в стране экстази в ночных клубах.

Национальный инспекторат расследований задержал трех человек, включая 23-летнего красавца. Преступную группировку организовал бывший спецназовец, который работал также в качестве телохранителя.

Одним из дилеров был красавец, обладатель титула Mister World Moldova 2016. Во время обыска у них нашли более 900 таблеток экстази. На черном рынке эти наркотики оцениваются в сумму, превышающую 200 000 лей.

— По данным следствия, эти наркотики были ввезены в Молдову из Европейского Союза. Вероятно, из Голландии. Часть наркотиков мы изъяли прямо на почте. Задача задержанных была распространить наркотики по развлекательным заведениям, — рассказал прокурор Корнел Братунов.

Злоумышленники, включая обладателя титула Mister World Moldova 2016, сознались в нарушении закона. Если их вина будет доказан, то им грозит до 15 лет тюрьмы.

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