Самого красивого мужчину Молдовы арестовали

Источник: Noi.md

Молодой человек, признанный Mister World Moldova 2016, распространял запрещенный в стране экстази в ночных клубах.

Национальный инспекторат расследований задержал трех человек, включая 23-летнего красавца. Преступную группировку организовал бывший спецназовец, который работал также в качестве телохранителя.

Одним из дилеров был красавец, обладатель титула Mister World Moldova 2016. Во время обыска у них нашли более 900 таблеток экстази. На черном рынке эти наркотики оцениваются в сумму, превышающую 200 000 лей.

— По данным следствия, эти наркотики были ввезены в Молдову из Европейского Союза. Вероятно, из Голландии. Часть наркотиков мы изъяли прямо на почте. Задача задержанных была распространить наркотики по развлекательным заведениям, — рассказал прокурор Корнел Братунов.