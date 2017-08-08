Самого красивого мужчину Молдовы арестовали
Один из самых красивых мужчин Молдовы был арестован за торговлю наркотиками.
Один из самых красивых мужчин Молдовы был арестован за торговлю наркотиками.
Молодой человек, признанный Mister World Moldova 2016, распространял запрещенный в стране экстази в ночных клубах.
Национальный инспекторат расследований задержал трех человек, включая 23-летнего красавца. Преступную группировку организовал бывший спецназовец, который работал также в качестве телохранителя.
Одним из дилеров был красавец, обладатель титула Mister World Moldova 2016. Во время обыска у них нашли более 900 таблеток экстази. На черном рынке эти наркотики оцениваются в сумму, превышающую 200 000 лей.
— По данным следствия, эти наркотики были ввезены в Молдову из Европейского Союза. Вероятно, из Голландии. Часть наркотиков мы изъяли прямо на почте. Задача задержанных была распространить наркотики по развлекательным заведениям, — рассказал прокурор Корнел Братунов.
Злоумышленники, включая обладателя титула Mister World Moldova 2016, сознались в нарушении закона. Если их вина будет доказан, то им грозит до 15 лет тюрьмы.