На севере Израиля археологи отыскали родину апостолов из Нового Завета

Эта рыбацкая деревушка упоминалась в Новом Завете в связи с некоторыми чудесами Иисуса Христа — исцеление слепого (Мк 8. 22−26) и умножение хлебов (Лк 9. 16−17). Кроме того, согласно евангельскому рассказу, именно Вифсаида Галилейская была родиной апостолов Петра, Филиппа и Андрея Певрозванного.

Вместе с тем в окрестностях Эль-Араджм археологи обнаружили глиняные черепки, мозаику, бронзовую монету, отчеканенную еще до нашей эры, и серебряную — относящуюся ко временам римского императора Нерона (65−66 год нашей эры).

Еще одна любопытная находка была обнаружена во время раскопок в долине к северу от предполагаемой Вифсаиды. Речь идет о хижине, возраст которой превышает два тысячелетия. По самым смелым предположениям историков, эта постройка могла служить убежищем для самих апостолов. Впрочем эта гипотеза еще нуждается в подтверждении, пишет Лайф.ру.