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19:44 (мск), источник: Publika.md

На севере Израиля археологи отыскали родину апостолов из Нового Завета

Во время раскопок в Эль-Арадже на побережье Тивериадского озера археологи нашли римские купальни — верный знак того, что некогда на этом месте был римский полис, передает издание Haaretz.

Источник: Publika.md

Археологи предполагают, что речь идет о городе Юлиаде — предшественнике библейской Вифсаиды.

Эта рыбацкая деревушка упоминалась в Новом Завете в связи с некоторыми чудесами Иисуса Христа — исцеление слепого (Мк 8. 22−26) и умножение хлебов (Лк 9. 16−17). Кроме того, согласно евангельскому рассказу, именно Вифсаида Галилейская была родиной апостолов Петра, Филиппа и Андрея Певрозванного.

Вместе с тем в окрестностях Эль-Араджм археологи обнаружили глиняные черепки, мозаику, бронзовую монету, отчеканенную еще до нашей эры, и серебряную — относящуюся ко временам римского императора Нерона (65−66 год нашей эры).

Еще одна любопытная находка была обнаружена во время раскопок в долине к северу от предполагаемой Вифсаиды. Речь идет о хижине, возраст которой превышает два тысячелетия. По самым смелым предположениям историков, эта постройка могла служить убежищем для самих апостолов. Впрочем эта гипотеза еще нуждается в подтверждении, пишет Лайф.ру.

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