Шинейд О’Коннор рассказала о борьбе с депрессией

«Единственный человек в моей жизни — это мой психиатр, милый человек, который говорит, что я — его героиня. Это единственное, что поддерживает во мне жизнь — что я его гребаная героиня. Это довольно жалко», — рассказала певица в 12-минутном видео, которое выложила с хэштегом #OneOfMillions («#ОднаИзМиллионов»).

«Я уже два года иду по этому пути, в полном одиночестве. Это наказание за то, что я — душевнобольная», — говорит плачущая О’Коннор. По ее словам, она не раз просила родственников приехать к ней и забрать ее домой, но те не отвечали.

«Самые уязвимые люди»

По словам певицы, она записала видео, чтобы довести до людей, насколько тяжело жить человеку с депрессией или другими растройствами психики.

«Психическое заболевание — это как наркотик. Ему все равно, кто ты, и что еще хуже, это не влияет на связанное с ним отчуждение», — говорит О’Коннор.

Она называет страдающих душевной болезнью «самыми уязвимыми людьми в мире», от которых именно в момент уязвимости часто отворачиваются родные и близкие.

«Моя жизнь вращается вокруг того, как не умереть, а это не жизнь», — говорит О’Коннор.

Ирландке Шинейд О’Коннор 49 лет. Мировая популярность пришла к ней в 1990-х после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 You.

Всего О’Коннор записала 10 сольных альбомов.

Певица известна скандальными поступками: в 1992 году на телешоу Saturday Night Live в знак протеста против сексуальных домогательств в католической церкви она разорвала фотографию папы Иоанна Павла II.

При этом на репетиции выступления О’Коннор держала в руках фото ребенка беженцев.

В 2003 году певице диагностировали биполярное расстройство, но позже она заявила, что диагноз был неправильным, и на самом деле она страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Депрессия — как справиться? Если вам кажется, что у вас депрессия — расскажите об этом человеку, которому доверяете. Не молчите. Если депрессивное состояние долго не оставляет вас — обратитесь к врачу. Возможно, вам нужны лекарства. Много двигайтесь, занимайтесь спортом, придерживайтесь правильного режима питания. Избегайте стрессовых ситуаций и больше общайтесь с людьми.