Искусственно вызванные дожди прольются над Иркутской областью

В Иркутск прибудут сотрудники федеральной «Авиалесохраны». Стимулировать осадки начнут с помощью специализированного самолета Ан-26 «Циклон». Судно будет базироваться в Прибайкалье. И вылетать на пожары на территории Иркутской области и соседних регионов. Сейчас в нашей области горит более 21 тысячи гектаров тайги. В соседнем Красноярском крае — 26 тысяч. Первый полет планируется совершить в республику Бурятия.