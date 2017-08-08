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18:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Искусственно вызванные дожди прольются над Иркутской областью

Над лесными пожарами в Сибири будут искусственно вызывать дожди.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутск прибудут сотрудники федеральной «Авиалесохраны». Стимулировать осадки начнут с помощью специализированного самолета Ан-26 «Циклон». Судно будет базироваться в Прибайкалье. И вылетать на пожары на территории Иркутской области и соседних регионов. Сейчас в нашей области горит более 21 тысячи гектаров тайги. В соседнем Красноярском крае — 26 тысяч. Первый полет планируется совершить в республику Бурятия.

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