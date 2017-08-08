Перепутавшая педали пенсионерка въехала на машине в толпу в Стокгольме

Три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами. В полиции подчеркнули, что произошедшее не является терактом.

31 июля в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в прохожих, девять человек пострадали. Машина выехала на тротуар, на котором находились пешеходы. В полиции назвали произошедшее несчастным случаем.