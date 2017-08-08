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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Перепутавшая педали пенсионерка въехала на машине в толпу в Стокгольме

В столице Швеции Стокгольме 84-летняя женщина на машине въехала в толпу у клиники, перепутав педали тормоза и газа. Об этом сообщает The Local.

Три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами. В полиции подчеркнули, что произошедшее не является терактом.

Во время загрузки произошла ошибка.

31 июля в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в прохожих, девять человек пострадали. Машина выехала на тротуар, на котором находились пешеходы. В полиции назвали произошедшее несчастным случаем.

За три дня до этого машина въехала в группу пешеходов в финской столице Хельсинки. В результате погиб один человек. Водитель был задержан. По словам полицейских, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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