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18:28 (мск), источник: Sputnik.md

Трем африканкам не дали попасть из Украины в Молдову

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области трех гражданок Республики Камерун при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Источник: Sputnik.md

Три женщины возрастом 26, 29 и 31 год, одна из которых беременная, пытались по отдельности пересечь границу ночью. Но их увидели с помощью тепловизионной камеры.

Нарушительницы объяснили, что искали лучшей жизни в одной из европейских стран, и попасть в Молдову им нужно было именно для этого.

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