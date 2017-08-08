Трем африканкам не дали попасть из Украины в Молдову
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области трех гражданок Республики Камерун при попытке незаконного пересечения
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали в Одесской области трех гражданок Республики Камерун при попытке незаконного пересечения
Три женщины возрастом 26, 29 и 31 год, одна из которых беременная, пытались по отдельности пересечь границу ночью. Но их увидели с помощью тепловизионной камеры.
Нарушительницы объяснили, что искали лучшей жизни в одной из европейских стран, и попасть в Молдову им нужно было именно для этого.