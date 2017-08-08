Прогноз погоды на 9 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 25, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве воздух прогреется до 27 градусов, в Кишиневе и Тирасполе — до 28. В Леове термометры покажут плюс 29, в Комрате и Кагуле — 30.

В ближайшие дни температура воздуха будет расти. В столице до плюс 34, ночью — 19 градусов.

На морских курортах преимущественно солнечно. В Барселоне плюс 27, в Констанце — 31. В Варне до 32, в Одессе — 33, в Будве — 37.