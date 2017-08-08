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18:40 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 9 августа

В среду в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северный, умеренный.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 25, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве воздух прогреется до 27 градусов, в Кишиневе и Тирасполе — до 28. В Леове термометры покажут плюс 29, в Комрате и Кагуле — 30.

В ближайшие дни температура воздуха будет расти. В столице до плюс 34, ночью — 19 градусов.

На морских курортах преимущественно солнечно. В Барселоне плюс 27, в Констанце — 31. В Варне до 32, в Одессе — 33, в Будве — 37.

В Анталье 36 градусов, в Ницце — 28. В Салониках воздух прогреется до 37, в Ларнаке — до 36. Жарче всего на египетском побережье — 38 выше ноля.

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