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19:20 (мск), источник: Meduza

В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу. Среди собак!

На калифорнийском пляже Пасифика Стейт 5 августа прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Да, собаки тоже умеют ловить волны!

Впервые соревнования по серфингу среди собак прошли в 2006 году в Калифорнии. Тогда на доски встали несколько десятков серферов и их питомцы. К 2017 году количество участников заметно увеличилось.

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В чемпионате приняли участие собаки самых разных пород и размеров.

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Все участники соревнований заходят в воду в спасательных жилетах. Это обязательное условие соревнований. Также собаки должны иметь минимальный опыт катания на серфе.

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Некоторые собаки катаются только со своими хозяевами.

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А другие — с сородичами.

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Первое место в чемпионате заняла 11-летняя австралийская келпи по кличке Эбби.

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Необычному занятию даже посвящена книга. «Собачий гид по серфингу» рассказывает, как научить своего питомца стоять на доске, а также объясняет, почему это нравится животным.

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