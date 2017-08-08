В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу. Среди собак!
На калифорнийском пляже Пасифика Стейт 5 августа прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Да, собаки тоже умеют ловить волны!
На калифорнийском пляже Пасифика Стейт 5 августа прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Да, собаки тоже умеют ловить волны!
Впервые соревнования по серфингу среди собак прошли в 2006 году в Калифорнии. Тогда на доски встали несколько десятков серферов и их питомцы. К 2017 году количество участников заметно увеличилось.
В чемпионате приняли участие собаки самых разных пород и размеров.
Все участники соревнований заходят в воду в спасательных жилетах. Это обязательное условие соревнований. Также собаки должны иметь минимальный опыт катания на серфе.
Некоторые собаки катаются только со своими хозяевами.
А другие — с сородичами.
Первое место в чемпионате заняла 11-летняя австралийская келпи по кличке Эбби.
Необычному занятию даже посвящена книга. «Собачий гид по серфингу» рассказывает, как научить своего питомца стоять на доске, а также объясняет, почему это нравится животным.