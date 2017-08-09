Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Победители смогут отправиться на ежегодный суперфинал забега «Гонка Героев», который пройдет в Казани.
Победители смогут отправиться на ежегодный суперфинал забега «Гонка Героев», который пройдет в Казани.
На полигоне «Рощинский» при поддержке Министерства обороны РФ 26 августа 2017 года пройдёт отборочный этап на суперфинал всероссийского чемпионата забега с препятствиями «Гонка Героев», сообщает администрация Самары.
Забег будет проходить в двух форматах: командном и «Чемпионат». Участникам командного забега взводами по десять человек предстоит преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений российской Армии. Соревнования учат работать в команде, тренируют выносливость, развивают боевой дух.
Участвующие в формате «Чемпионат» проходят трассу под контролем профессиональных судей. Тройки победителей в каждой из категорий смогут отправиться на ежегодный суперфинал забега «Гонка Героев», который пройдет в Казани 9 сентября, где будут разыграны солидные денежные призы.