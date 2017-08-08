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18:59 (мск), источник: Newtimes.kz

Бутик с бесплатной одеждой для малоимущих открылся в Астане

В столице открылся отдел одежды с символичным названием «Қайырымдылық. Доброта», где нет никаких ценников, передает медиацентр акимата Астаны.

Источник: Newtimes.kz

Инициатором социального проекта выступил директор ТОО «Астана-Қамқор» Тимур Уразаков, который открыл первый бутик с бесплатной одеждой для малоимущих людей.

Идею о благотворительной акции поддержали через социальные сети неравнодушные жители города. Любой желающий может принести в специальный бутик одежду, обувь, игрушки, книги. Единственное условие от организаторов благотворительного проекта: все вещи должны быть чистыми и поглаженными.

«Проект открылся в начале года, но уже сейчас очень много желающих поделиться вещами. Ежедневно приходят люди, которые нуждаются в одежде. Зимой к нам приходили люди, которые пострадали при пожаре», — рассказывает управляющий рынком автозапчастей «Көктал» Ерекболат Қабылда.

Организаторы проекта надеются, что социальный проект поддержат предприниматели и откроют подобные отделы в столичных магазинах и рынках.

Все, кто захочет поделиться вещами, могут приносить их в бутик «Қайырымдылық. Доброта» в хорошем состоянии, в любой день, кроме воскресенья по адресу: улица Коктал, 18, универсальный рынок автозапчастей «Көктал», здание СТО.

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