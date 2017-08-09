В Самаре в парке Гагарина появится новое колесо обозрения
Возможно, современный круглогодичный аттракцион с закрытыми кабинками будет установлен уже в 2017 году.
Возможно, современный круглогодичный аттракцион с закрытыми кабинками будет установлен уже в 2017 году.
МАУ «Парки Самары» при поддержке властей города планирует в парке им. Ю. Гагарина установить колесо обозрения, изготовленное по новейшим стандартам: закрытые кабинки, кондиционирование летом и отопление зимой, — это сделает аттракцион всесезонным, сообщает учреждение.
Диаметр колеса в сравнении с устаревшим 35-метровым, увеличится почти в два раза, что позволит посетителям аттракциона наблюдать за жизнью парка и Самары с впечатляющей высоты.
В настоящее время ведутся переговоры с возможными инвесторами для закупки и установки нового колеса обозрения. Если желающих сделать подарок городу не окажется, «Парки Самары» обратятся в банк.