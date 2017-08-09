В Самаре в парке Гагарина появится новое колесо обозрения

МАУ «Парки Самары» при поддержке властей города планирует в парке им. Ю. Гагарина установить колесо обозрения, изготовленное по новейшим стандартам: закрытые кабинки, кондиционирование летом и отопление зимой, — это сделает аттракцион всесезонным, сообщает учреждение.

Диаметр колеса в сравнении с устаревшим 35-метровым, увеличится почти в два раза, что позволит посетителям аттракциона наблюдать за жизнью парка и Самары с впечатляющей высоты.