Производство предназначенной для детского питания ряженки запущено в Нижнем Новгороде
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В ходе реализации всего проекта, который занял почти три года и был завершен в марте 2017 года, было установлено пять новых высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.
По словам директора Максима Ломоносова, одним из решающих факторов, повлиявших на решение компании расширить производство молочных продуктов в Нижегородской области, стало наличие большого количества качественных, хороших производителей молока в регионе.
Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, которая, в частности, предполагает компенсацию части затрат на приобретение племенного скота и выделение субсидий на каждый кг реализованного молока при условии модернизации животноводческих комплексов.
По информации регионального минсельхоза, за время реализации программы построены и реконструированы более 560 животноводческих дворов, что позволило повысить качество производимого в области молока — удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%.