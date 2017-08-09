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08:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Производство предназначенной для детского питания ряженки запущено в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба главы региона, ряженка будет производиться на новом оборудовании, которое было установлено на молочном комбинате «Нижегородский» в 2016 году в рамках проекта по расширению производства детского питания в регионе.

Источник: AP 2017

В ходе реализации всего проекта, который занял почти три года и был завершен в марте 2017 года, было установлено пять новых высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.

По словам директора Максима Ломоносова, одним из решающих факторов, повлиявших на решение компании расширить производство молочных продуктов в Нижегородской области, стало наличие большого количества качественных, хороших производителей молока в регионе.

Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, которая, в частности, предполагает компенсацию части затрат на приобретение племенного скота и выделение субсидий на каждый кг реализованного молока при условии модернизации животноводческих комплексов.

По информации регионального минсельхоза, за время реализации программы построены и реконструированы более 560 животноводческих дворов, что позволило повысить качество производимого в области молока — удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%.

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