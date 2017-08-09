Производство предназначенной для детского питания ряженки запущено в Нижнем Новгороде

Источник: AP 2017

В ходе реализации всего проекта, который занял почти три года и был завершен в марте 2017 года, было установлено пять новых высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.

По словам директора Максима Ломоносова, одним из решающих факторов, повлиявших на решение компании расширить производство молочных продуктов в Нижегородской области, стало наличие большого количества качественных, хороших производителей молока в регионе.

Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, которая, в частности, предполагает компенсацию части затрат на приобретение племенного скота и выделение субсидий на каждый кг реализованного молока при условии модернизации животноводческих комплексов.