Основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни
Похороны композитора пройдут 10 августа.
Похороны композитора пройдут 10 августа.
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни.
Об этом ТАСС сообщили во вторник в Департаменте культуры Москвы.
«Павел Слободкин скончался сегодня», — сказала собеседница агентства.
Как сообщила ТАСС поэт Любовь Воропаева, по предварительной информации. Похороны Слободкина пройдут 10 августа.
Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР
В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского