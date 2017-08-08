Основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни

Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята». В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню «Арлекино», которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии.