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20:43 (мск), источник: ТАСС

Основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни

Похороны композитора пройдут 10 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ, основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили во вторник в Департаменте культуры Москвы.

«Павел Слободкин скончался сегодня», — сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС поэт Любовь Воропаева, по предварительной информации. Похороны Слободкина пройдут 10 августа.

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Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята». В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню «Арлекино», которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии.

В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест.

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