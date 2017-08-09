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10:28 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре открыли 2 новых детских сада

Они оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания детей.

Глава города Евгений Первышов побывал 8 августа в двух новых дошкольных образовательных учреждениях — детском саду на 150 мест на улице Героев-Разведчиков, 2 в микрорайоне «Панорама» и на 250 мест в микрорайоне «Губернский».

Детсад в ЖК «Панорама» — филиал Центра развития ребенка — детского сада № 182 — «Изумрудный город», в микрорайоне «Губернский» — № 221 «Радужный».

Кроме спален и игровых комнат в детских садах есть музыкальные и спортивные залы, медицинские блоки, пищеблоки, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, методические кабинеты. На прилегающей территории расположены веранды, сформированы прогулочные зоны. Детсады оснащены системами видеонаблюдения, работающими в онлайн-режиме. Вместе со строительством также выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены новые теневые навесы.

В 2017 году Краснодар также участвует в федеральной программе «Жилище». Город получил средства на строительство 8 образовательных учреждений, в том числе — 3 детских садов: на 170 мест в п. Плодородном-2 по ул. Александровской, на 250 мест — в п. Индустриальном по ул. Фанагорийской и на 280 мест — по ул. Красных Партизан, ¼, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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