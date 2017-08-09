В Краснодаре открыли 2 новых детских сада

Глава города Евгений Первышов побывал 8 августа в двух новых дошкольных образовательных учреждениях — детском саду на 150 мест на улице Героев-Разведчиков, 2 в микрорайоне «Панорама» и на 250 мест в микрорайоне «Губернский».

Детсад в ЖК «Панорама» — филиал Центра развития ребенка — детского сада № 182 — «Изумрудный город», в микрорайоне «Губернский» — № 221 «Радужный».

Кроме спален и игровых комнат в детских садах есть музыкальные и спортивные залы, медицинские блоки, пищеблоки, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, методические кабинеты. На прилегающей территории расположены веранды, сформированы прогулочные зоны. Детсады оснащены системами видеонаблюдения, работающими в онлайн-режиме. Вместе со строительством также выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены новые теневые навесы.